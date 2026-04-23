Неприємний інцидент стався у матчі чемпіонату Іспанії, де каталонці перемогли з рахунком 1:0. Автор єдиного голу не зміг дограти зустріч після реалізованого пенальті, пише Mundo Deportivo.
Що сталося з Ямалем?
18-річний вінгер відкрив рахунок, реалізувавши одинадцятиметровий на 40-й хвилині зустрічі. Однак під час виконання удару він відчув біль, впав на газон і не зміг продовжити гру.
Головний тренер каталонців одразу замінив футболіста, не ризикуючи його здоров'ям. Замість іспанця наприкінці першого таму на поле вийшов Барджі.
Перші деталі пошкодження і тривожні сигнали
За попередньою інформацією, у Ямаля діагностували розтягнення задньої поверхні стегна.
Згодом іспанські ЗМІ повідомили про розрив підколінного сухожилля лівої ноги. Ця травма ставить під сумнів участь іспанця на ЧС-2026, подальші тести будуть проведені у четвер.
Якщо підозра про розрив підтвердиться, то вінгер пропустить решту сезону. Втім, він встигне відновитися до Мундіалю.
Ямаль у цьому сезоні
- За даними Flashscore, у поточному сезоні Ламін Ямаль провів 45 матчів за Барселону, забив 24 голи та віддав 18 асистів.
- Іспанського футболіста оцінюють у 221 мільйон євро.
- Наразі Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 82 очки у 32-х турах.