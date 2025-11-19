Ця скромна збірна спромоглась на диво у футболі. Кюрасао потрапила в одну групу до Ямайки, Тринідаду і Тобаго та Бермудських островів, інформує 24 Канал.

До теми Поки без України: хто вже вийшов на чемпіонат світу з футболу 2026 року

Як збірна Кюрасао здобула путівку на ЧС-2026?

Цікаво, що груповий раунд Кюрасао пройшло без жодної поразки. У шести матчах ця збірна здобула три перемоги та тричі зіграла внічию. Національна команда стартувала та закінчила груповий етап із однаковим рахунком – нульовою мировою.

Відзначимо, що найбільшу перемогу Кюрасао здобуло у передостанньому п'ятому турі на виїзді над Бермудськими островами.

Усі результати матчів Кюрасао у відборі на Мундіаль:

6 вересня. Тринідад і Тобаго – Кюрасао 0:0

10 вересня. Кюрасао – Бермудські острови 3:2

11 жовтня. Кюрасао – Ямайка 2:0

15 жовтня. Кюрасао – Тринідад і Тобаго 1:1

14 листопада. Бермудські острови – Кюрасао – 0:7

19 листопада Ямайка – Кюрасао 0:0

Завдяки такому результату Кюрасао виграло свою групу та напряму вийшло на чемпіонат світу-2026. Ця скромна збірна вперше зіграє у своїй історії на Мундіалі.

Турнірна таблиця групи В

Місце Збірна Матчі П Н Пр Голи Очки 1. Кюрасао 6 3 3 0 13 – 3 12 2. Ямайка 6 3 2 1 11 – 3 11 3. Тринідад і Тобаго 6 2 3 1 7 – 5 9 4. Бурмудські острови 6 0 0 6 3 – 23 0

Натомість Ямайка стала учасником міжконтинентального плей-оф відбору ЧС-2026, посівши друге місце у квартеті.

Кюрасао встановила рекорд Мундіалю?

Ця збірна не лише вперше пробилась на ЧС, а й вже переписала історію турніру. Кюрасао стала найменшою країною в історії, яка візьме участь у Мундіалі. Населення складає лише 156 тисяч осіб.

Раніше цим досягнення володіла Ісландія, яка у 2018-му році вийшла на ЧС із населенням у 335 тисяч.

Зверніть увагу! Хоч про цю збірну відомо зовсім мало, але тренує її відомий багатьом футбольним фанатам тренер. Головним коучем Кюрасао є Дік Адвокат. Нідерландський спеціаліст за свою кар'єру потренував чимало національних команд – Нідерланди, ОАЕ, Північну Корею, Бельгію, Росію, Сербію та Ірак.

Скільки коштує збірна Кюрасао?

Як повідомляє портал Transfermarkt, вартість складу збірної-сенсації складає 26,3 мільйона євро. Найдорожчим гравцем команди є 25-річний атакувальний півзахисник Тахіт Чонг. Гравець англійського Шеффілд Юнайтед коштує 5 мільйонів євро.

Гравці збірної Кюрасао, ціна яких вище за мільйон / Скриншот із Transfermarkt

До прикладу, вартість української збірної складає аж 274 мільйони євро. Найдорожчим гравцем є центральний захисник паризького ПСЖ Ілля Забарний (55 мільйонів). А це в 11 разів вища ціна, аніж коштує найдорожчий футболіст Кюрасао. Ціна колишнього динамівця двічі перевалює загальну вартість усього складу збірної Кюрасао.

Дешевше придбати увесь склад Кюрасао, аніж одного Георгія Судакова (32 мільйони) чи Анатолія Трубіна (28 мільйонів).