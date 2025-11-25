Наразі ж відомі тільки 42 команди-учасниці турніру. Ще 22 збірні у плей-оф претендуватимуть на шість путівок, що залишились. Тим часом, стали відомі кошики при жеребкуванні групової стадії ЧС, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ФІФА.

В якому кошику Україна?

В кожному з них буде по 12 команд. В перший кошик автоматично потрапили країни-господарки чемпіонату світу США, Канада та Мексика, а також дев'ять найкращих збірних згідно з рейтингом ФІФА.

Так само сформовані другий і третій кошики, а також частину четвертого. Всі шість збірних, що проходитимуть через плей-оф, автоматично будуть жеребитися з четвертого кошика.

Склад кошиків на жеребкування:

ПЕРШИЙ КОШИК ДРУГИЙ КОШИК ТРЕТІЙ КОШИК ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК США

Канада

Мексика

Іспанія

Аргентина

Франція

Англія

Бразилія

Португалія

Нідерланди

Бельгія

Німеччина Хорватія

Марокко

Колумбія

Уругвай

Швейцарія

Японія

Сенегал

Іран

Південна Корея

Еквадор

Австрія

Австралія Норвегія

Панама

Єгипет

Алжир

Шотландія

Парагвай

Туніс

Кот-д'Івуар

Узбекистан

Катар

Саудівська Аравія

ПАР Йорданія

Кабо-Верде

Гана

Кюрасао

Гаїті

Нова Зеландія



6 переможців плей-оф

Тому збірна України також буде в четвертому кошику. Наша команда пройшла у раунд плей-оф кваліфікації, де буде змушена проходити двох опонентів для потрапляння на Мундіаль.

Яка процедура жеребкування?

Жеребкування відбудеться 5 грудня цього року у Вашингтоні. Таким чином, збірна України дізнається потенційних суперників по групі ще до виходу на Мундіаль.

Якщо ж наша команда не вийде на ЧС, в цю групу потрапить переможець нашої сітки (Швеція, Польща або Албанія). Головним обмеженням при жеребкуванні буде неможливість потрапити в одну групу представникам з одної конфедерації.

Але це правило не стосується Європи, адже від УЄФА буде 16 путівок. Тому в чотирьох групах буде по дві європейські збірні, тоді як ще у восьми – по одній.

Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?