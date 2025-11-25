Наразі ж відомі тільки 42 команди-учасниці турніру. Ще 22 збірні у плей-оф претендуватимуть на шість путівок, що залишились. Тим часом, стали відомі кошики при жеребкуванні групової стадії ЧС, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ФІФА.
В якому кошику Україна?
В кожному з них буде по 12 команд. В перший кошик автоматично потрапили країни-господарки чемпіонату світу США, Канада та Мексика, а також дев'ять найкращих збірних згідно з рейтингом ФІФА.
Так само сформовані другий і третій кошики, а також частину четвертого. Всі шість збірних, що проходитимуть через плей-оф, автоматично будуть жеребитися з четвертого кошика.
Склад кошиків на жеребкування:
ПЕРШИЙ КОШИК
ДРУГИЙ КОШИК
ТРЕТІЙ КОШИК
ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК
США
Хорватія
Норвегія
Йорданія
Тому збірна України також буде в четвертому кошику. Наша команда пройшла у раунд плей-оф кваліфікації, де буде змушена проходити двох опонентів для потрапляння на Мундіаль.
Яка процедура жеребкування?
Жеребкування відбудеться 5 грудня цього року у Вашингтоні. Таким чином, збірна України дізнається потенційних суперників по групі ще до виходу на Мундіаль.
Якщо ж наша команда не вийде на ЧС, в цю групу потрапить переможець нашої сітки (Швеція, Польща або Албанія). Головним обмеженням при жеребкуванні буде неможливість потрапити в одну групу представникам з одної конфедерації.
Але це правило не стосується Європи, адже від УЄФА буде 16 путівок. Тому в чотирьох групах буде по дві європейські збірні, тоді як ще у восьми – по одній.
Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?
- Підопічні Сергія Реброва посіли друге місце у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Наша команда набрала 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Це дало нашій команді право вийти у раунд плей-оф, де 16 збірних розіграють чотири путівки на Мундіаль від Європи. Україні потрібно буде перемогти двох суперників для вирішення завдання.
- У півфіналі стикових матчів "синьо-жовті" зіграють проти Швеції. Гра пройде 26 березня номінально на полі нашої команди. Проте через воєнний стан Україна не зможе прийняти опонента на своїй території.
- В разі проходу шведів у фіналі плей-оф наша збірна битиметься за путівку на Мундіаль проти переможця пари Польща – Албанія. Ця гра має відбутися 31 березня також номінально "вдома".
- Згідно зі статистичним порталом Football Meets Data, збірна України має 42% шансів на потрапляння на ЧС. Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.