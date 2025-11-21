Якщо українська збірна пройде шведів, то вийде на переможця пари Польща – Албанія. Sport.ua повідомило, де команда Сергія Реброва може зіграти "домашній" поєдинок плей-оф відбору на Мундіаль, передає 24 Канал.

Де збірна України може зіграти у плей-оф відбору ЧС-2026?

Українська команда розглядає для домашнього матчу іспанську Мурсію, де вже перемагала збірну Бельгії у Лізі націй (3:1). Мова йде не лише про півфінал проти Швеції, а й можливий фінал плей-оф.

Також не виключаються варіанти із Німеччиною та навіть Молдовою. Фінальне рішення із вибору місця проведення приймати головний тренер "синьо-жовтих".

Раніше повідомлялось, що Україна може зіграти у плей-оф у Польщі. Пьотр Волосік запевняє, що навіть у випадку зустрічі зі збірною Польщі підопічні Реброва "прийматимуть" суперника саме у цій країні.

Ребров у коментарі УПЛ ТБ прокоментував можливі матчі збірної у Польщі. Наставник української команди вважає, ненормальним приймати збірну Польщі на їх же полі.

"Думаю, 100%, якщо ми пройдемо шведів, ми не будемо грати проти поляків у Польщі. Це не нормально. Вчора ми тільки дізналися суперників. Зараз ми обираємо", – заявив тренер "синьо-жовтих".

Що відомо про Україну у плей-оф відбору ЧС-2026?