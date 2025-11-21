Це дозволило нашій команді кваліфікуватися у раунд плей-оф. Там жеребкування подарувало нам у суперники збірну Швеції, що прокоментував тренер збірної Сергій Ребров, повідомляє 24 Канал з посиланням на УПЛ ТБ.

До теми Англійський фанат пообіцяв поїхати на війну з Росією, якщо Україна пройде Швецію у відборі на ЧС

Що Ребров сказав про Швецію?

Серед можливих опонентів були Румунія, Північна Македонія та Північна Ірландія. Тим не менш, Україні випав номінально найбільш складний з суперників.

Тренер збірної України прокоментував майбутню гру проти шведів. Сергій сподівається, що у команди буде таке саме налаштування на гру, як було у вирішальному матчі проти Ісландії.

Важливо, у яких кондиціях до цих матчів підійдуть команди. У відборі збірна Швеції свої матчі теж не грала в оптимальному складі. Завжди були травмовані гравці, які важливі для шведів. Дуже важливо, в якому стані до березня підійде і Україна, і Швеція. Я сподіваюсь, що шанси рівні. Жеребкування вийшло саме таким, тому треба готуватися і грати з такими емоціями, як проти Ісландії,

– заявив Ребров.

При цьому коуч відзначив і конкуренцію в нашій збірній. Ребров зізнався, що вже розпочав підготовку до матчу та почав обирати склад на березневий збір.

Підготовка до матчу плей-оф вже розпочалась, як тільки ми дізнались суперника. Багато ігор будемо переглядати. Так само будемо переглядати наших кандидатів. Я задоволений, що зараз є конкуренція практично на всіх позиціях. Вже треба обирати тих футболістів, які будуть грати в березні. Роботи багато,

– резюмував тренер.

Також Ребров висловився і про місце проведення матчів плей-оф кваліфікації ЧС-2026. На його думку, збірна України не має грати ці зустрічі в Польщі. Хоча раніше журналіст Пьотр Волосік казав про можливість провести ігри саме в Польщі.

Чи потрапить збірна України на ЧС-2026?