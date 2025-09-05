У вересні Україна проводить два стартові поєдинки. Матч проти Франції відкрив програму відбору на Мундіаль для синьо-жовтої національної команди, пише 24 Канал.

Який розклад та результати матчів України у відборі на ЧС-2026?

1 ТУР. 5 вересня, 21:45. Україна – Франція 0:2

2 ТУР. 9 вересня, 19:00. Азербайджан – Україна

3 ТУР. 10 жовтня, 21:45. Ісландія – Україна

4 ТУР. 13 жовтня, 21:45. Україна – Азербайджан

5 ТУР. 13 листопада, 21:45. Франція – Україна

6 ТУР. 16 листопада, 19:00. Україна – Ісландія

До слова. Україна лише одного разу у своїй історії грала на чемпіонаті світу. Було це у далекому 2006-му, коли команда Олега Блохіна дійшла до 1/4 фіналу, де поступилась Італії з рахунком 0:3.

