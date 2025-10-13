Після перемоги над Ісландією (5:3) підопічним Сергія Реброва потрібно було закріпити результат у матчі з Азербайджаном. Перша зустріч суперників завершилася внічию – 1:1, пише 24 Канал.
До теми Україна – Азербайджан: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026
Як зіграли Україна та Азербайджан?
У порівнянні з переможним матчем проти Ісландії тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим провів чотири зміни у стартовому складі: замість Калюжного, Шапаренка, Судакова і Ваната, вийшли Ярмолюк, Очеретько, Волошин і Довбик.
Вже у дебюті зустрічі "синьо-жовті" ледве не пропустили гол від суперника. Після невдалого пасу Матвієнка на побачення з Трубіним вибіг Ахундзаде. На щастя, реакція не підвела голкіпера збірної України, який загальмував політ м'яча, а захисник Шахтаря виправив помилку, вибивши шкірястого з порожніх воріт.
Після цього українці взялися за справу. Моменти поблизу воріт Азербайджану почали виникати один за одним.
Підопічні Реброва досягли свого на 30-й хвилині. Руслан Маліновський виконав подачу зі штрафного прямо на голову Гуцуляка, від якого м'яч залетів у ворота.
Відео голу Гуцулюка
Однак суперник не знітився і на останній хвилині першого тайму зрівняв рахунок, покаравши українців за невикористані моменти. Після удару Ахундзаде м'яч у власні ворота зрізав Миколенко.
Відео автогола Миколенка
У другому таймі підопічні Сергія Реброва понеслася виправляти ситуацію. Чудові нагоди були у Маліновського, Довбика і Забарний.
На 64-й хвилині "синьо-жовті" знову повели в рахунку. Після пасу Гуцуляка Маліновський записав на свій рахунок третій гол у двох матчах.
Відео голу Маліновського
На 89-й хвилині третій м'яч залетів у ворота Азербайджану після удару Волошина. Однак арбітр скасував гол, переглянувши ВАР.
Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу збірної України над Азербайджаном з рахунком 2:1.
Україна – Азербайджан 2:1
Голи: Гуцуляк, 30, Маліновський, 64 – Миколенко (АГ), 45+3
Турнірне становище України у відборі на ЧС-2026?
- Збірна України зіграла чотири матчі у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. В активі підопічних Сергія Реброва сім очок.
- Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 13 листопада проти лідера квартету Н французів. А 16 листопада українці завершать груповий раунд матчем з Ісландією.