Збірна України відіграла свій третій матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва протистояла на виїзді збірній Ісландії, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Відбір на ЧС-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця
Як пройшов матч Ісландія – Україна?
Збірна України активно розпочала матч проти Ісландії. Підопічні Сергія Реброва з перших хвилин почали тиснути на оборону господарів поля.
На 14-й хвилині матчу відзначився Руслан Маліновський, який розкішно пробив по воротах Ісландії після прострілу від Віталія Миколенка.
Згодом "вікінги" почали активніше насідати на володіння Анатолія Трубіна. На 34-й хвилині матчу Мікаель Еллертссон зрівняв рахунок, забивши гол у ближній кут.
На 45-й хвилині матчу збірна України знову вийшла вперед. Олексій Гуцуляк забив другий гол "синьо-жовтих", скориставшись метушнею у штрафному майданчику Ісландії.
У компенсований час до першого тайму Маліновський забив свій другий гол у матчі проти Ісландії. Півзахисник збірної України виконав ефектний дальній удар та збільшив перевагу підопічних Сергія Реброва.
Через 14 хвилин після початку другого тайму Ісландія змогла відіграти один гол – 2:3. Альберт Гудмундссон відзначився голом у воротах збірної України.
На 75-й хвилині матчу господарі поля зрівняли рахунок – 3:3. Гудмундссон забив свій другий гол у протистоянні з "синьо-жовтими".
На 85-й хвилині збірна України вийшла уперед – 3:4. Шаленим ударом з далекої відстані Іван Калюжний забив дебютний гол у складі "синьо-жовтих". А вже на 88-й хвилині відзначився Олег Очеретько 3:5.
Ісландія – Україна 3:5
Голи: Еллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 88
Яке становище збірної України у відборі на ЧС-2026?
Збірна України вийшла на друге місце після перемоги над Ісландією. Підопічні Сергія Реброва мають у своєму активі 4 пункти.
Наступний матч збірної України відбудеться 13 жовтня. "Синьо-жовті" зіграють вдруге проти Азербайджану.
У листопаді збірна України зіграє ще два матчі відбору на ЧС-2026. Команда Реброва зустрінеться з Францією та Ісландією.