Сборная Украины отыграла свой третий матч в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва противостояла на выезде сборной Исландии, сообщает 24 Канал.

Как прошел матч Исландия – Украина?

Сборная Украины активно начала матч против Исландии. Подопечные Сергея Реброва с первых минут начали давить на оборону хозяев поля.

На 14-й минуте матча отличился Руслан Малиновский, который роскошно пробил по воротам Исландии после прострела от Виталия Миколенко.

Впоследствии "викинги" начали активнее наседать на владения Анатолия Трубина. На 34-й минуте матча Микаэль Эллертссон сравнял счет, забив гол в ближний угол.

На 45-й минуте матча сборная Украины вновь вышла вперед. Алексей Гуцуляк забил второй гол "сине-желтых", воспользовавшись суматохой в штрафной площадке Исландии.

В компенсированное время к первому тайму Малиновский забил свой второй гол в матче против Исландии. Полузащитник сборной Украины выполнил эффектный дальний удар и увеличил преимущество подопечных Сергея Реброва.

Спустя 14 минут после начала второго тайма Исландия смогла отыграть один гол – 2:3. Альберт Гудмундссон отметился голом в воротах сборной Украины.

На 75-й минуте матча хозяева поля сравняли счет – 3:3. Гудмундссон забил свой второй гол в противостоянии с "сине-желтыми".

На 85-й минуте сборная Украины вышла вперед – 3:4. Бешеным ударом с дальней дистанции Иван Калюжный забил дебютный гол в составе "сине-желтых". А уже на 88-й минуте отличился Олег Очеретько 3:5.

Исландия – Украина 3:5

Голы: Эллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 – Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 88

Каково положение сборной Украины в отборе на ЧМ-2026?