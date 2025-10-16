Збірна України з футболу продовжує шлях на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва відіграла чотири матчі в групі та має хороші шанси на потрапляння бодай у стикові матчі, повідомляє 24 Канал.

Який формат кваліфікації?

Підопічні Реброва потрапили у групу D до Франції, Ісландії та Азербайджану. Після чотирьох ігор "синьо-жовті" мають у своєму активі 7 балів та посідають друге місце в групі.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Франція 3 1 0 9-3 10 2 Україна 2 1 1 8-7 7 3 Ісландія 1 1 2 11-9 4 4 Азербайджан 0 1 3 2-11 1

Матчі збірної України:

Україна – Франція 0:2

Азербайджан – Україна 1:1

Ісландія – Україна 3:5

Україна – Азербайджан 2:1

Згідно з регламентом на чемпіонат світу напряму потраплять лише переможці груп. У свою чергу другі місця вийдуть в раунд плей-оф, де визначаться володарі ще чотирьох квитків на ЧС.

Збірній України залишилось зіграти лише два матчі в групі, щоб зберегти шанси на успішну кваліфікацію. 13 листопада підопічні Сергія Реброва гратимуть у Парижі проти Франції, а 16-го числа – "вдома" у Варшаві проти Ісландії. Тож що потрібно Україні в цих матчах?



Сергій Ребров веде збірну України на ЧС-2026 / фото УАФ

Що треба для перемоги в групі?

У "синьо-жовтих" залишаються шанси на перше місце в групі та прямий вихід на ЧС. Проте для цього нашій команді необхідно обігрувати Францію на виїзді, причому з якомога більшим рахунком.

Річ у тім, що за рівної кількості очок саме різниця голів визначатиме команду з вищого місця. У французів наразі вона становить +6, а у України – +1.

Ба більше, навіть перемога над Францією не гарантує нашій команді перше місце. В останньому турі "Ле Бле" можуть суттєво покращити різницю м'ячів у матчі з азербайджанцями.

На Україну ж чекатиме куди більш непоступлива Ісландія. Тому для першого місця нашій команді потрібно вигравати обидва матчі та сподіватися, що кавказці не програють вдома Франції.

Що треба для виходу в плей-оф?

А от шанси на потрапляння у плей-оф у нашої команди куди кращі. Для цього потрібно залишитися на другому місці у групі, хоча і це буде зробити непросто.

Якщо в наступному турі Україна програє французам, а Ісландія обіграє Азербайджан, то саме острів'яни вийдуть на другу сходинку. Скандинави мають кращу різницю голів (+2 проти наших +1) і тільки покращать її в битві з аутсайдером.

В такому випадку в останньому турі підопічних Сергія Реброва влаштує виключно перемога в очній битві з Ісландією. Але існує ще два варіанти, за яких Україна зможе грати на нічию в останньому турі:

"синьо-жовті" не програють Франції перед цим

Ісландія втратить очки в грі з Азербайджаном

В разі здійснення одного з цих варіантів "синьо-жовтих" влаштує нічия в останньому турі. Також є і казковий варіант, за якого матч у Варшаві проти Ісландії перетвориться на формальність.

Для дострокового бронювання другого місця потрібно, щоб Україна набрала проти Франції більше очок, ніж Ісландія – проти Азербайджану. Тоді відрив від острів'ян збільшиться до недосяжних 4-6 очок.



Збірна України має шанси як на перше, так і друге місце / фото УАФ

Чи є шанс вийти на ЧС-2026 з третього місця?

На жаль, якщо Україна посяде 3 або 4 місце в групі, відбір для команди Реброва остаточно завершиться негативно. Теоретично була ще змога потрапити у плей-оф за провального відбору.

В цю стадію пройдуть не тільки 12 других місць в групах, а ще і чотири найкращі команди з Ліги націй. Це збірні, які в цьому турнірі виграли свої групи, але у кваліфікації посіли нижче другого місця.

Проте в Лізі націй підопічні Реброва виступили не так вдало. Україна фінішувала другою в групі дивізіону В позаду Чехії, а отже саме чехи мають право на цю додаткову опцію виходу в стики.

Коли плей-оф та чемпіонат світу?

Стикові матчі пройдуть наприкінці березня 2026 року. 16 збірних розділяться на чотири квартети, всередині яких відіграють півфінали та фінал. Переможці цих чотирьох фіналів отримають путівки на Мундіаль.

Фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Це буде перший ЧС, в якому візьмуть участь 48 команд.