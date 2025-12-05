Представники УЄФА зафіксували порушення на поєдинку відбору ЧС-2026 Україна – Ісландія, що відбувся у Варшаві 16 листопада. Українську асоціацію футболу покарали на загальну суму 34 тисячі євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА.

За які порушення покарали Україну?

В офіційному повідомленні УЄФА зазначили, що 10 тисяч євро Україна заплатить за вибігання фанатів на поле, ще 9 тисяч євро за використання піротехніки, а ще 15 тисяч євро – за демонстрацію банера "Russia is a terrorist state" ("Росія – держава-терористка").

В УЄФА вважають такий напис політичним та провокативним. Відповідно до регламенту футбольних матчів вболівальники не мають права їх демонструвати.

Також стало відомо, що на 15 тисяч євро оштрафували Україну за аналогічний банер про Росію на матчі плей-оф Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини, який відбувся 21 березня 2024 року.

Як в Україні відреагували на штраф від УЄФА?

Відомий коментатор Віталій Волочай прокоментував ганебне рішення УЄФА. Він відмітив суперечність у позиціях футбольної організації та політичних інституцій Євросоюзу.

"УЄФА штрафануло УАФ на 15000 євро за банер "Russia is a terrorist state”. УАФ доводило, що наші вболівальники мають повне право на ці банери, і що Європарламент визнав РФ спонсором тероризму. УЄФА пох*р.

Штрафанули нашу федерацію на 15000. Чудовий шанс для якогось бізнесу закрити ці штрафи, замість УАФ. А федерація витратить гроші на щось корисне, а не в кишеню цим клоунам з УЄФА", – написав Волочай.

Реакція коментатора на рішення УЄФА / скриншот з публікації

