Журналісти турецького видання Fotomac повідомили, що українець може опинитись у місцевій Суперлізі уже найближчим часом. Йдеться про інтерес збоку Трабзонспора.
До теми Офіційно: став відомий перший суперник збірної України після відставки Реброва
Що пишуть про потенційний трансфер?
За інформацією інсайдерів, керівники клубу з міста Трабзон планують поповнити фланги команди виконавцями з групи атаки. У шортлист імовірних кандидатів потрапив і вінгер Жирони.
Водночас, джерело не вказує, чи турецький клуб контактував з представниками Ла Ліги та у яку суму міг би обійтись імовірний трансфер.
Хто ще з українців пов’язаний Трабзонспором?
Протягом квітня частіше у світових ЗМІ йшла мова про переїзд у цей турецький клуб іншого півзахисника збірної України – 32-річного гравця італійського Дженоа Руслана Маліновського. Зокрема, про це у соцмережі X писав провідний інсайдер Фабрісіо Романо.
Також у Трабзонспорі уже є солідне українське представництво – Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Нещодавно Зубков поділився приємними враженнями від життя в Туреччині. А ось Батагов переживає складніший період – йому може знадобитись операція.
Як складається сезон для Циганкова?
- У кампанії 2025/26 українець провів 29 матчів за каталонський клуб: сім голів та чотири результативні передачі.
- За п’ять турів до завершення Жирона посідає 15 місце у Ла Лізі. Каталонці можуть як вилетіти, так і підійнятись у зону єврокубків.
- Від європейських змагань команду Циганкова відділяють шість очок. Перевага над зоною вильоту – чотири залікові бали. Transfermarkt оцінює Віктора у 15 мільйонів євро.