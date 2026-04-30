Журналісти турецького видання Fotomac повідомили, що українець може опинитись у місцевій Суперлізі уже найближчим часом. Йдеться про інтерес збоку Трабзонспора.

До теми Офіційно: став відомий перший суперник збірної України після відставки Реброва

Що пишуть про потенційний трансфер?

За інформацією інсайдерів, керівники клубу з міста Трабзон планують поповнити фланги команди виконавцями з групи атаки. У шортлист імовірних кандидатів потрапив і вінгер Жирони.

Водночас, джерело не вказує, чи турецький клуб контактував з представниками Ла Ліги та у яку суму міг би обійтись імовірний трансфер.

Хто ще з українців пов’язаний Трабзонспором?

Протягом квітня частіше у світових ЗМІ йшла мова про переїзд у цей турецький клуб іншого півзахисника збірної України – 32-річного гравця італійського Дженоа Руслана Маліновського. Зокрема, про це у соцмережі X писав провідний інсайдер Фабрісіо Романо.

Також у Трабзонспорі уже є солідне українське представництво – Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Нещодавно Зубков поділився приємними враженнями від життя в Туреччині. А ось Батагов переживає складніший період – йому може знадобитись операція.

Як складається сезон для Циганкова?