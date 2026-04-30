Тепер на нашу збірну чекають лише товариські матчі у червні. Вже стало офіційно відомо про першого нашого опонента у спарингах, повідомляє Футбольна асоціація Данії.

Коли і де зіграють Україна та Данія?

Відомо, що 7 червня наша команда поміряється силами з національною збірною Данії. Зустріч буде виїзною для України та пройде у місті Оденсе. Раніше про домовленість щодо гри із данцями повідомляв Володимир Звєров.

Є серйозна ймовірність, що на червневі спаринги одним із суперників збірної України буде Данія. Таким чином, на нас очікує можливий поєдинок на виїзді. Данія є однією з найсильніших збірних, яка не вийшла на чемпіонат світу. І це шок, оскільки покоління у них класне,

– заявляв журналіст.

Нагадаємо, що Данія не змогла пройти раунд плей-оф європейської частини відбору на ЧС-2026. Скандинави впевнено здолали Північну Македонію, але у фіналі програли Чехії в серії пенальті.

Як Україна грала проти Данії?

За чотири дні до матчу з Україною Данія гратиме товариську гру проти ДР Конго, якому вдалось потрапити на Мундіаль. Україна також не змогла подолати плей-оф, поступившись у півфіналі Швеції (1:3).

За всю історію нашої збірної було три зустрічі проти Данії. У квітні 2003 року "синьо-жовті" мінімально поступились у спарингу, але вже у відборі на ЧС-2006 Україна взяла реванш.

Гра в Данії завершилась нічиєю (1:1) з голами Йоргенсена та Гусіна. А вже у Києві підопічні Блохіна мінімально тріумфували завдяки точному удару від Вороніна. Зрештою наша команда виграла відбіркову групу та потрапила на Мундіаль.

