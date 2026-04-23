Новий коуч перевірить свої сили восени у Лізі націй, після чого перед ним постане завдання вивести команду на Євро-2028. 24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про важливу мить в історії національної збірної.
Чому був звільнений Сергій Ребров?
Коуч, який працював у збірній з 2023 року, не зміг вперше в історії вивести "синьо-жовтих" на Мундіаль через сито плей-оф. Україна без шансів програла Швеції вже у півфіналі.
За час роботи Реброва активно критикували вболівальники через відсутність у команди характеру та яскравого ігрового почерку. Україна часто провалювала перші тайми, володіла м'ячем без реального просування до воріт суперника, припускалася дитячих помилок у захисті і не демонструвала налаштованість на боротьбу.
Сергій Ребров не зміг гідно виступити на Євро-2024, не підняв команду у дивізіон А в Лізі Націй і не перервав 20-річне очікування фанами повернення збірної на чемпіонат світу.
Хто кандидати на посаду головного тренера збірної?
У ЗМІ фігурували чимало імен, серед яких як визнані українські спеціалісти, так і закордонні фахівці, які вже мали зв'язки з українським футболом:
- Мирон Маркевич
- Олександр Шовковський
- Руслан Ротань
- Дмитро Михайленко
- Паулу Фонсека
- Ігор Йовічевич
- Андреа Мальдера
Що відомо про призначення нового тренера збірної України?
Журналіст та ведучий УПЛ ТБ Дмитро Шпірко стверджує, що в УАФ реально розглядають тільки дві кандидатури – Мирона Маркевича та колишнього асистента Андрія Шевченка Андреа Мальдеру (на фото). Остаточне рішення ще не ухвалено.
