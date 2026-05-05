При цьому цей збір може мати важливий підтекст. Вперше з початку повномасштабної війни проти Росії наша національна команда може провести тренування в Україні, повідомляє Ігор Циганик.
Де проведе збір національна команда?
Раніше ЗМІ писали, що УАФ планує тренувальний збір команди провести у Львові на базі "Emily Resort". Після тренувань на Батьківщині "синьо-жовті" вирушать закордон на товариські матчі.
Більшість футбольної спільноти сприняли цю новину позитивно. Проте журналіст Ігор Циганик висловив скепсис щодо цієї ідеї та навіть пожартував з гравців.
Збір буде у Львові на цьому курорті "Emily Resort". Як можна у травні та червні проводити там збір? Ви уявіть: футболісти збірної України і дівчата у бікіні в басейні. Не про роботу там думатимуть, коли є ті, хто відпочивати приїхав. Який це збір? Але є ідея, щоб штаб і гравці були в Україні,
– висловився Циганик.
Хто тренуватиме збірну України?
Нагадаємо, що збірна України досі не має головного тренера. У квітні свою посаду залишив Сергій Ребров, який не зміг вивести нашу команду на чемпіонат світу-2026.
Головним фаворитом на його місце називають Андреа Мальдеру, про що заявив Віктор Вацко. Італієць раніше не працював головним тренером, але був асистентом Андрія Шевченка у збірній України з 2016 по 2021 роки.
Тоді наша команда дійшла до чвертьфіналу Євро-2020. Зрештою ексгравець збірної України Євген Левченко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу позитивно оцінив перспективи призначення Мальдери.
Він той іноземний тренер, який працював вже в українському середовищі, розуміє наш футбол та знає цих гравців. Це був би набагато кращий варіант, ніж інші іноземні тренери, які не працювали в Україні. Або ж тренери, які довго не працюють. Важливо, коли тренер постійно розвивається, не стоїть на одному місці. В сучасному футболі, коли ти не тренуєш 2 – 3 роки, ти випадаєш,
– вважає Левченко.
Після відходу зі збірної України Мальдера працював у тренерському штабі Роберто Де Дзербі. Вони разом тренували Брайтон та Марсель, після чого Де Дзербі сам пішов у Тоттенхем.
Що чекає на збірну України у 2026 році?
- У червні "синьо-жовті" відіграють два товариських матчів напередодні ЧС-2026. Одним із наших суперників буде Данія, з якою гратимемо 7 червня в Оденсе.
- Другим суперником, ймовірно, буде збірна Польщі. А вже у вересні наша команда відіграє в новому розіграші Ліги націй 2026 – 2027. Суперниками "синьо-жовтих" по групі стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.
- Ця Ліга націй стане частиною відбору на чемпіонат Європи-2028. Сам відбір на Євро пройде у 2027 році, а турнір прийматимуть Велика Британія та Ірландія.