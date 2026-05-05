При цьому цей збір може мати важливий підтекст. Вперше з початку повномасштабної війни проти Росії наша національна команда може провести тренування в Україні, повідомляє Ігор Циганик.

Де проведе збір національна команда?

Раніше ЗМІ писали, що УАФ планує тренувальний збір команди провести у Львові на базі "Emily Resort". Після тренувань на Батьківщині "синьо-жовті" вирушать закордон на товариські матчі.

Більшість футбольної спільноти сприняли цю новину позитивно. Проте журналіст Ігор Циганик висловив скепсис щодо цієї ідеї та навіть пожартував з гравців.

Збір буде у Львові на цьому курорті "Emily Resort". Як можна у травні та червні проводити там збір? Ви уявіть: футболісти збірної України і дівчата у бікіні в басейні. Не про роботу там думатимуть, коли є ті, хто відпочивати приїхав. Який це збір? Але є ідея, щоб штаб і гравці були в Україні,

– висловився Циганик.

Хто тренуватиме збірну України?

Нагадаємо, що збірна України досі не має головного тренера. У квітні свою посаду залишив Сергій Ребров, який не зміг вивести нашу команду на чемпіонат світу-2026.

Головним фаворитом на його місце називають Андреа Мальдеру, про що заявив Віктор Вацко. Італієць раніше не працював головним тренером, але був асистентом Андрія Шевченка у збірній України з 2016 по 2021 роки.

Тоді наша команда дійшла до чвертьфіналу Євро-2020. Зрештою ексгравець збірної України Євген Левченко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу позитивно оцінив перспективи призначення Мальдери.

Він той іноземний тренер, який працював вже в українському середовищі, розуміє наш футбол та знає цих гравців. Це був би набагато кращий варіант, ніж інші іноземні тренери, які не працювали в Україні. Або ж тренери, які довго не працюють. Важливо, коли тренер постійно розвивається, не стоїть на одному місці. В сучасному футболі, коли ти не тренуєш 2 – 3 роки, ти випадаєш,

– вважає Левченко.

Після відходу зі збірної України Мальдера працював у тренерському штабі Роберто Де Дзербі. Вони разом тренували Брайтон та Марсель, після чого Де Дзербі сам пішов у Тоттенхем.

Що чекає на збірну України у 2026 році?