Ліга націй покликана не тільки визначити нового переможця турніру, а ще й стане частиною відбору до Євро-2028. 24 Канал розповідає детальніше, чого чекати від Ліги націй 2026 – 2027.
Який формат Ліги націй?
Турнір був започаткований УЄФА у 2018 році з метою зменшення кількості товариських матчів та додання турнірної інтриги для більшості команд Європи. За цей час було визначено чотири чемпіони Ліги націй:
- 2019 – Португалія
- 2021 – Франція
- 2023 – Іспанія
- 2025 – Португалія
Формат турніру. 54 команд зони УЄФА розділились на чотири дивізіони за силою. В лігах А, В та С по 16 команд, в лізі D – шість. А далі збірні діляться на групи всередині дивізіонів. Розподіл команд на сезон 2026 – 2027 виглядає так:
|
|
ГРУПА 1
|
ГРУПА 2
|
ГРУПА 3
|
ГРУПА 4
|
ЛІГА А
|
Франція
|
Німеччина
|
Іспанія
|
Португалія
|
ЛІГА В
|
Шотландія
|
Угорщина
|
Ізраїль
|
Польща
|
ЛІГА C
|
Албанія
|
Чорногорія
|
Казахстан
|
Ісландія
|
ЛІГА D
|
Гібралтар / Латвія
|
Литва
|
|
Восени 2026 року команди зіграють по шість матчів всередині своїх груп. За підсумком цих етапів відбудеться наступне розділення:
- 1-2 місця груп ліги А пройдуть до чвертьфіналу Ліги націй, де продовжать боротьбу за трофей
- 4 місця груп ліги А напряму вилетять в лігу В
- переможці груп ліги В напряму піднімуться в лігу А
- 3 місця груп ліги А та 2 місця груп ліги В зіграють один проти одного у плей-оф за місце в лізі А
- 4 місця ліги В напряму вилетять в лігу С
- переможці груп ліги С напряму піднімуться в лігу В
- 3 місця груп ліги В та 2 місця груп ліги С зіграють один проти одного у плей-оф за місце в лізі В
- переможці груп ліги D напряму піднімуться в лігу С
- дві найгірші команди з 4-х місць ліги С напряму вилетять в лігу D
- дві найкращі команди з 4-х місць ліги С та другі місця в лізі D зіграють один проти одного у плей-оф за місце в лізі С
Коли відбудуться матчі?
Вперше УЄФА вирішив об'єднати вересневе та жовтневе міжнародні вікна в одне. Тепер наприкінці вересня та на початку жовтня зібрні проведуть по 4 матчі за три тижні.
Ще два тури Ліги націй пройдуть в листопаді 2026 року. У березні 2027 року відбудуться матчі плей-оф за підвищення в класі, а також чвертьфінали в дивілізоні А. У свою чергу півфінали та фінал турніру призначені на червень 2027 року.
Де дивитися Лігу націй?
Окрім власне цілей в Лізі націй, збірні матимуть змогу додати собі шансів у кваліфікації на Євро-2028. Якщо команда виграє свою групу Ліги націй та не посяде 1-2 місця у відбіркових групах на ЧЄ, то вона все одно отримає путівку у стикові матчі.
Відзначимо, що офіційним транслятором Ліги націй є компанія Megogo. Всі матчі турніру будуть показані на ОТТ-платформі цього сервісу в прямому ефірі.
Як Україна раніше виступала в Лізі націй?
- У першому розіграші збірна України грала в лізі В в одній групі з Чехією та Словаччиною. Тоді підопічні Андрія Шевченка виграли групу (3 перемги та 1 поразка) та вийшли в елітний дивізіон.
- У сезоні 2020 – 2021 "синьо-жовті" не втримали в еліті, хоч і набрали шість очок в компанії Іспанії, Німеччини та Швейцарії. Нашу команду підвело рішення УЄФА зарахувати технічну поразку збірній в матчі зі швейцарцями.
- Тоді в збірній України багато гравців випали через пандемію коронавірусу. Зрештою у сезоні 2022 – 2023 команда стала другою в групі ліги В після Шотландії. Випередити вдалось Вірменію та Ірландію.
- Нарешті в Лізі націй 2024 – 2025 наша команда вже грала під керівництвом Сергія Реброва. Україна набрала 8 очок у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, посівши друге місце.
- Це дало нашій команді путівку в плей-оф за потрапляння в лігу А, де нам випала грізна Бельгія. Українцям вдалось шокувати топ-суперника у першій зустрічі (3:1), проте у матчі-відповіді "дияволи" виграли 3:0 та залишили підопічних Реброва у другому дивізіоні.