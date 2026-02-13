Ліга націй покликана не тільки визначити нового переможця турніру, а ще й стане частиною відбору до Євро-2028. 24 Канал розповідає детальніше, чого чекати від Ліги націй 2026 – 2027.

Який формат Ліги націй?

Турнір був започаткований УЄФА у 2018 році з метою зменшення кількості товариських матчів та додання турнірної інтриги для більшості команд Європи. За цей час було визначено чотири чемпіони Ліги націй:

2019 – Португалія

– Португалія 2021 – Франція

– Франція 2023 – Іспанія

– Іспанія 2025 – Португалія

Формат турніру. 54 команд зони УЄФА розділились на чотири дивізіони за силою. В лігах А, В та С по 16 команд, в лізі D – шість. А далі збірні діляться на групи всередині дивізіонів. Розподіл команд на сезон 2026 – 2027 виглядає так:

ГРУПА 1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 4 ЛІГА А Франція

Італія

Бельгія

Туреччина Німеччина

Нідерланди

Сербія

Греція Іспанія

Хорватія

Англія

Чехія Португалія

Данія

Норвегія

Вельс ЛІГА В Шотландія

Швейцарія

Словенія

П. Македонія Угорщина

УКРАЇНА

Грузія

П. Ірландія Ізраїль

Австрія

Ірландія

Косово Польща

Боснія і Герцеговина

Румунія

Швеція ЛІГА C Албанія

Фінляндія

Білорусь

Сан-Марино Чорногорія

Вірменія

Кіпр

Латвія / Гібралтар Казахстан

Словаччина

Фарерські о-ви

Молдова Ісландія

Болгарія

Естоня

Люксембург / Мальта ЛІГА D Гібралтар / Латвія

Люксембург / Мальта

Андорра Литва

Азербайджан

Ліхтенштейн

Восени 2026 року команди зіграють по шість матчів всередині своїх груп. За підсумком цих етапів відбудеться наступне розділення:

1-2 місця груп ліги А пройдуть до чвертьфіналу Ліги націй, де продовжать боротьбу за трофей

4 місця груп ліги А напряму вилетять в лігу В

переможці груп ліги В напряму піднімуться в лігу А

3 місця груп ліги А та 2 місця груп ліги В зіграють один проти одного у плей-оф за місце в лізі А

4 місця ліги В напряму вилетять в лігу С

переможці груп ліги С напряму піднімуться в лігу В

3 місця груп ліги В та 2 місця груп ліги С зіграють один проти одного у плей-оф за місце в лізі В

переможці груп ліги D напряму піднімуться в лігу С

дві найгірші команди з 4-х місць ліги С напряму вилетять в лігу D

дві найкращі команди з 4-х місць ліги С та другі місця в лізі D зіграють один проти одного у плей-оф за місце в лізі С

Коли відбудуться матчі?

Вперше УЄФА вирішив об'єднати вересневе та жовтневе міжнародні вікна в одне. Тепер наприкінці вересня та на початку жовтня зібрні проведуть по 4 матчі за три тижні.

Ще два тури Ліги націй пройдуть в листопаді 2026 року. У березні 2027 року відбудуться матчі плей-оф за підвищення в класі, а також чвертьфінали в дивілізоні А. У свою чергу півфінали та фінал турніру призначені на червень 2027 року.

Де дивитися Лігу націй?

Окрім власне цілей в Лізі націй, збірні матимуть змогу додати собі шансів у кваліфікації на Євро-2028. Якщо команда виграє свою групу Ліги націй та не посяде 1-2 місця у відбіркових групах на ЧЄ, то вона все одно отримає путівку у стикові матчі.

Відзначимо, що офіційним транслятором Ліги націй є компанія Megogo. Всі матчі турніру будуть показані на ОТТ-платформі цього сервісу в прямому ефірі.

Як Україна раніше виступала в Лізі націй?