Новый коуч проверит свои силы осенью в Лиге наций, после чего перед ним встанет задача вывести команду на Евро-2028. 24 Канал собрал все, что нужно знать о важном моменте в истории национальной сборной.

Почему был уволен Сергей Ребров?

Коуч, работавший в сборной с 2023 года, не смог впервые в истории вывести "сине-желтых" на Мундиаль через сито плей-офф. Украина без шансов проиграла Швеции уже в полуфинале.

За время работы Реброва активно критиковали болельщики из-за отсутствия у команды характера и яркого игрового почерка. Украина часто проваливала первые таймы, владела мячом без реального продвижения к воротам соперника, допускала детские ошибки в защите и не демонстрировала настроенность на борьбу.

Сергей Ребров не смог достойно выступить на Евро-2024, не поднял команду в дивизион А в Лиге Наций и не прервал 20-летнее ожидание фанами возвращения сборной на чемпионат мира.

Кто кандидаты на должность главного тренера сборной?

В СМИ фигурировали немало имен, среди которых как признанные украинские специалисты, так и зарубежные специалисты, которые уже имели связи с украинским футболом:

Мирон Маркевич

Александр Шовковский

Руслан Ротань

Дмитрий Михайленко

Паулу Фонсека

Игорь Йовичевич

Андреа Мальдера

Что известно о назначении нового тренера сборной Украины?