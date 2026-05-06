Кривцов оценил фигуру вероятного преемника Сергея Реброва у руля национальной команды. В интервью для 24 Канала он отметил, что итальянский специалист имеет опыт работы, который обязательно пригодится.

К теме "Он показал любовь к Украине своей работой": откровенное интервью Кривцова о Мальдере в сборной

Является ли Мальдера лучшей кандидатурой?

Однозначного ответа бывший защитник не дал. Он отметил возможный недостаток, присущий итальянскому специалисту.

Это трудный вопрос, потому что одно дело – работать ассистентом, а другое – быть главным, отвечать за результат, коммуницировать с прессой. Это большее давление на тебя со стороны. Надо смотреть,

– сказал Кривцов.

Экс-лидер обороны Шахтера добавил, что верит в потенциал Мальдеры, а среди доступных для национальной команды кандидатов видит одну равнозначную фигуру – Игоря Йовичевича.

Может, у Йовичевича больший козырь, потому что он разговаривает на украинском. Но опыта топ-уровня больше все же у Мальдеры. Для меня они оба были равноценными кандидатами. Выбрали Мальдеру, поэтому я рад этому выбору,

– поделился мыслями Кривцов.

Ранее стало известно, что УАФ рассматривала Игоря Йовичевича как кандидата на должность главного тренера сборной, но отказалась из-за его высоких финансовых запросов.

Кто такой Сергей Кривцов?

35-летний Сергей Кривцов известен украинским болельщикам прежде всего выступлениями за Металлург (Запорожье) и Шахтер. В составе "горняков" провел 224 матча и выиграл 18 трофеев, среди которых девять чемпионатов Украины.

Последним его клубом был американский Интер Майами, который Кривцов покинул в декабре 2024 года. Тогда же медиапространством ходили слухи, что защитник присоединится к Динамо, но их опроверг президент киевлян Игорь Суркис. Позже Кривцов объявил о завершении карьеры.

Цвета национальной команды футболист защищал с 2011-го по 2023 год: 34 матча, один ассист.

Что известно о назначении Андреа Мальдеры?