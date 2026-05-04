К сожалению, именно с негатива начался 2026 год для "сине-желтых". Украина уступила Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, из-за чего не смогла пройти на сам Мундиаль.

Эта неудача повлекла уход Сергея Реброва, а также приблизила сборную Украины к первому в ее истории иностранному тренеру. По информации журналиста Виктора Вацко, новым наставником "сине-желтых" станет Андреа Мальдера.

Итальянец еще не имел опыта работы главным тренером. Однако с 2016 по 2021 годы Андреа был ассистентом в штабе Андрея Шевченко и присоединился к выходу Украины в четвертьфинал Евро-2020.

Учитывая возможное назначение Мальдеры 24 Канал эксклюзивно пообщался с экс-игроком сборной Украины Евгением Левченко. Бывший футболист, а ныне президент профсоюза футболистов Нидерландов, оценил кандидатуру итальянца.

Какие сильные стороны Мальдеры?

Вы как раз работали со сборной, когда Мальдера был в штабе Андрея Шевченко, наблюдали за его работой. Успех той сборной, а именно выход в четвертьфинал Евро, вы связываете в том числе с Мальдерой?

Для всех нас сейчас очень важно сделать выбор тренера, который будет понимать игроков, будет общаться хорошо с игроками и будет на 100% психологом. Он должен быть на уровне с игроками и понимать их. Если говорить о Мальдере, то мне кажется, что это тренер, который очень сильный тактически и очень понимает игру.

Это тренер, который постоянно улучшает себя и развивается. Думаю, что выступление в Лиге наций и четвертьфинал Евро – это тоже заслуга Мальдеры, как и всего тренерского штаба. Мое мнение: это тот тренер, который может потянуть украинскую сборную. Единственный минус – то, что он работал всегда помощником, а это немного другая задача. Это единственный такой момент, здесь надо знать Мальдеру на 100% как тренера и личность. Когда будут выбирать тренера, то стоит смотреть на качества человека и профессионала, чтобы выбирать того, кто по всем критериям подходит.



Андреа Мальдера имел опыт работы в сборной Украины / Фото из инстаграма тренера

Что вам известно о работе Мальдеры, его сильные стороны? Возможно, за что-то специфическое он отвечал в штабе Шевченко?

Я знаю, что за тактику он очень много отвечал. Ребята говорили, что он был постоянно на контакте, разговаривал со всеми, раскладывал схемы. Он тактически очень сильный тренер, это важно для сборной. Я не могу представить, чтобы кто-то из игроков был против такого тренера. Все стремятся к новизне и хотят тренера, который будет показывать желаемый нами футбол.

Когда Шевченко принял команду после Фоменко, мы заиграли в другой футбол. Тот футбол и ту атмосферу хочется сейчас вернуть. После Сергея Реброва, у которого был свой подход, очень многие игроки хотели бы больше доминировать. Я не говорю, что это такая панацея и с Мальдерой мы будем побеждать все сборные.

Но он тот иностранный тренер, который работал уже в украинской среде, понимает наш футбол и знает этих игроков. Это был бы гораздо лучший вариант, чем другие иностранные тренеры, которые не работали в Украине. Или же тренеры, которые долго не работают. Важно, когда тренер постоянно развивается, не стоит на одном месте. В современном футболе, когда ты не тренируешь 2 – 3 года, ты выпадаешь.

Какие у вас впечатления от Мальдеры как от человека? Возможно, у вас личные контакты или просто судя по его интервью.

Мне кажется, что это очень хороший человек, который может нормально общаться и найти подход ко всем игрокам. Как по мне, это полностью другой подход, чем мы видели последние годы. Это неплохой вариант. Как человек и как тренер, он очень классный. Почему бы не попробовать первый раз иностранного тренера?



Последним местом работы Андреа Мальдеры был Марсель / Фото из инстаграма тренера

Возможно, в штаб могли бы войти прогрессивные украинские тренеры, которые смогут его дополнить. То, что он всегда был лишь ассистентом, может быть чем-то проблемным разве что на первых шагах. Я надеюсь, что он победит себя и сможет стать первым тренером. Это такой путь профессионального развития.

Стоит ли назначать тренера-иностранца?

Тренер-иностранец у нас может быть впервые. Часто можно прочитать разные мнения, что сборную должен тренировать украинец. Как вы думаете, что стоит за таким предостережением?

Для меня это полный нонсенс, когда кто-то говорит, что тренером сборной должен быть украинец. Самое главное – это должен быть специалист, который имеет профессиональные черты, чтобы собрать эту сборную. У нас есть материал, с которым можно работать. Но у нас недостаточно квалификации и развития тренеров.

Надо оценивать людей как специалистов, а не по национальности. Посмотрите сколько сборных сейчас с иностранными тренерами. Повторюсь, искать обязательно украинского тренера для сборной – это нонсенс и несовременный подход.



Андрей Шевченко хорошо знаком с Андреа Мальдерой / Фото Getty Images

Вы уже сказали, что Мальдера работал со многими сборниками ранее. Вы воспринимаете это как плюс для него?

Я считаю, что это на 100% плюс. Он уже работал в Украине, понимает реалии и что можно требовать от игроков. У него есть достаточная коммуникационная линия и прямой контакт с Андреем Шевченко. Потянет ли он именно роль главного тренера – это уже другой вопрос. Решения будут приниматься коллективно, но ответственность полностью лежит на тренере сборной. Если у него достаточно квалификации стать главным, то это будет один из лучших вариантов.

Справка. После ухода из сборной Украины в 2021 году Андреа Мальдера присоединился к тренерскому штабу Роберто Де Дзерби. Вместе с экс-тренером Шахтера итальянец работал в Брайтоне и Марселе. Недавно Де Дзерби стал наставником Тоттенхэма и Мальдера в его штаб не вошел.

Чего ждать от Мальдеры и его штаба?

Вы сказали о помощниках-украинцах для Мальдеры, если это будет он. Возможно, у вас есть какие-то фамилии в голове и кто их должен подбирать?

Мне кажется, что это коллективное решение. Штаб формирует тренер вместе с УАФ. Гораздо важнее, чтобы это были тренеры, которые на 100% понимают философию того, как мы хотим играть в футбол, и обращают внимание на молодежь.

Будем откровенны, мы не сможем на 100% бороться с топовыми сборными. Но очень важно, чтобы мы выстроили путь на несколько лет, давали шанс молодым игрокам и чтобы было взаимопонимание с нашими лидерами. Последние пару лет я этого не видел.

И напоследок, что бы вам хотелось увидеть от нового тренера сборной в плане действий, заявлений, методов работы?

Очень важно увидеть четкий план на несколько лет. Я хотел бы, чтобы главный тренер умел четко общаться, отвечал за свои задачи, чтобы у него был коннект с обществом. Мы все должны дать ему время поставить игру и результат.

Для меня важно, чтобы была игра и глаза у игроков горели. Когда будет игра – будет и результат. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас не прибивали постоянно тренеров и давали им время выстраивать свою команду. Критиковать надо, но критика должна быть конструктивной, без поливания дерьмом.

