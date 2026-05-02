Украина может впервые в истории получить иностранного главного тренера сборной. По информации Виктора Вацко, УАФ сделала ставку на Андреа Мальдеру.

Смотрите также Когда объявят нового тренера сборной Украины и кто дал согласие возглавить команду

Что сказал Вацко?

По словам журналиста и комментатора, Украинская ассоциация футбола определилась с преемником Сергея Реброва. И это будет не Мирон Маркевич.

Мой вотсап назвал имя нового главного тренера национальной сборной Украины, и для меня это большая неожиданность. В то время, когда вся футбольная и прифутбольная Украина уверяла меня, что главным тренером сборной станет Мирон Маркевич, УАФ удивила. Как минимум меня удивила очень. Впервые в истории сборная Украины получит иностранного главного тренера. Его имя – Андреа Мальдера,

– добавил Вацко.

Что известно об Андреа Мальдере?

Последним местом работы итальянского специалиста был французский Марсель, где он входил в штаб Роберто Де Дзерби. Клуб Мальдера покинул в феврале этого года.

Для украинского футбола его фамилия не является чужой – с 2016 по 2021 год он работал в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины.

Именно поэтому Мальдера хорошо знаком с системой команды, многими футболистами и внутренней структурой национальной сборной.