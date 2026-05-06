Кривцов оцінив постать найімовірнішого наступника Сергія Реброва біля керма національної команди. В інтерв’ю для 24 Каналу він зазначив, що італійський спеціаліст має досвід роботи, який обов’язково стане у нагоді.
До теми "Він показав любов до України своєю роботою": відверте інтерв'ю Кривцова про Мальдеру в збірній
Чи є Мальдера найкращою кандидатурою?
Однозначної відповіді колишній захисник не дав. Він відзначив можливий недолік, властивий італійському фахівцю.
Це важке питання, тому що одна справа – працювати асистентом, а інша – бути головним, відповідати за результат, комунікувати з пресою. Це більший тиск на тебе зі сторони. Треба дивитися,
– сказав Кривцов.
Екслідер оборони Шахтаря додав, що вірить у потенціал Мальдери, а серед доступних для національної команди кандидатів бачить одну рівнозначну постать – Ігоря Йовічевича.
Може, у Йовічевича більший козир, тому що він розмовляє українською. Але досвіду топрівня більше все ж таки в Мальдери. Для мене вони обидва були рівноцінними кандидатами. Обрали Мальдеру, тож я радий цьому вибору,
– поділився думками Кривцов.
Раніше стало відомо, що УАФ розглядала Ігоря Йовічевича як кандидата на посаду головного тренера збірної, але відмовилася через його високі фінансові запити.
Хто такий Сергій Кривцов?
35-річний Сергій Кривцов відомий українським уболівальникам передусім виступами за Металург (Запоріжжя) та Шахтар. У складі "гірників" провів 224 матчі та виграв 18 трофеїв, серед яких дев’ять чемпіонатів України.
Останнім його клубом був американський Інтер Маямі, який Кривцов покинув у грудні 2024 року. Тоді ж медіапростором ширились чутки, що захисник приєднається до Динамо, але їх спростував президент киян Ігор Суркіс. Пізніше Кривцов оголосив про завершення кар’єри.
Кольори національної команди футболіст захищав з 2011-го по 2023 рік: 34 матчі, один асист.
Що відомо про призначення Андреа Мальдери?
- Наразі італійського фахівця офіційно не оголошено як наступника Реброва. Але про такий розвиток подій у своєму акаунті у соцмережі X повідомив інсайдер Фабрісіо Романо.
- Потенційне призначення Мальдери оцінив Євген Левченко, який захищав кольори "синьо-жовтих" у проміжку з 2002-го по 2009 рік. Він вважає такий вибір УАФ оптимальним.
- Окрім Ігоря Йовічевича та 54-річного італійця, серед кандидатів фігурували: Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Паулу Фонсека та багато інших.