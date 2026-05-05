24 Канал зібрав найцікавіші маловідомі факти про Калитвинцева, якого вважають одним із найкращих хавбеків золотої ери Динамо.

Чим Калитвинцев міг займатися замість футболу?

Як зазначає офіційний сайт київського "Динамо", усіх досягнень Юрія Калитвинцева могло і не статися, якби у дитинстві він не зробив правильний вибір щодо спортивної секції.

Хлопчик з російського Волгограда думав займатися гімнастикою, але зрештою обрав гру мільйонів – і швидко довів, що має винятковий талант.

До речі, маленький Юрій вдало поєднував тренування і навчання: мав у школі лише чотири "четвірки", а з усіх інших предметів – відмінно. Писати хотів лівою рукою, але у тодішніх радянських класах будь-якого шульгу перевчали на праву. Бодай на полі ніхто не втручався – тож ліва нога Калитвинцева згодом стала легендарною.

Як Калитвинцев опинився в радянській армії?

Молодий футболіст ще не встиг нормально заявити про себе у волгоградському Роторі, як довелося йти до війська. Зігравши лише 10 матчів на дорослому рівні, Юрій поїхав до ростовського спортклубу армії, де мав можливість відбути період строкової служби.

У СКА грав поряд з досвідченими "дядьками" і набирався досвіду, тож до Волгограда повернувся набагато більш загартованим і зрілим. Там вперше мав справу з українським футболом – тренувався у видатного Віктора Прокопенка.

Чому Калитвинцев опинився в Україні?



Юрій Калитвинцев у Динамо

У 1994 році Калитвинцев зазнав важкої травми: йому зламали гомілкову кістку. Попри тривалий період відновлення, в цей час хавбека вирішило переманити до себе київське Динамо.

Юрій приїхав до столиці на милицях разом з дружиною, якій обіцяв, що "побачимо красиве місто і купимо Київський торт". Але зрештою одна прогулянка українською столицею перетворилася на зв'язок на всю решту життя.

У Динамо Калитвинцев став зіркою і довів, що навіть у достатньо серйозному для футболіста віці після складного ушкодження можна виконувати суворі вимоги Валерія Лобановського. З "біло-синіми" Юрій став чотириразовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка України і визнавався найкращим футболістом у 1995 році. А головне – позбувся російського паспорта і став громадянином нашої держави та розпочав виступи за збірну.

Як Калитвинцев став першим тренером в Україні, який виграв Євро?



Україна – переможець Євро-2009

У 2009 році Донецьк приймав юнацький чемпіонат Європи, до якого збірну України U-19 готував саме Юрій Калитвинцев.

Як нагадує football.ua, у фіналі на РСК "Олімпійський" удари Гармаша та Коркішка дозволили "синьо-жовтим" обіграти однолітків з Англії і стати найкращими на континенті. Калитвинцев вписав своє ім'я в історію як перший коуч, який зі збірною України будь-якого рівня здобув трофей. Пізніше це досягнення перевершить тільки Олександр Петраков виграшем чемпіонату світу U-20.

Чого досягла доросла збірна України під орудою Калитвинцева?

Мало хто взагалі пам'ятає, що після відставки Мирона Маркевича у 2010 році на тлі скандалу з договірним матчем Металіста та Карпат саме Юрію Калитвинцеву було доручено очолити головну команду у статусі виконувача обов'язків.

Тоді національна збірна мала період без офіційних матчів, адже автоматично потрапляла на Євро-2012 у статусі господарки. Тож Калитвинцеву доручили готувати команду до чемпіонату у контрольних поєдинках. Вийшло не надто вдало – лише 1 перемога у 8 матчах, 5 нічиїх та дві поразки. На Євро збірну вже тренував Олег Блохін.

Поки останнє місце тренерської роботи Юрія Калитвинцева – це житомирське Полісся. Він працював з "вовками" у період з 2021 до 2024 року, повернув клуб до еліти українського футболу, але був звільнений через незадовільні результати в УПЛ.