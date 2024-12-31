Ігор Суркіс прокоментував інформацію про зацікавленість "біло-синіх" до Сергія Кривцова. Президент Динамо спростував чутки щодо підписання досвідченого захисника.

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Суркіс не пропонував контракт Кривцову

Нещодавно з'явилась інформація про те, що президент Динамо запропонував контракт колишньому гравцю Шахтаря Сергію Кривцову.

Ігор Михайлович лаконічно відповів на чутки про можливе підписання ексзахисника "гірників", повідомляє 24 канал із посиланням на Український футбол.

Повна нісенітниця,

– сказав президент київського клубу.

Нагадаємо, що на початку грудня Сергій Кривцов покинув Інтер Маямі. Наразі 33-річний центральний захисник знаходиться без клубу.