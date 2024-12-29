У суботу, 21 грудня, відбувся матч 15-го туру чемпіонату Ізраїля сезону-2024/2025. Між собою зустрічались Хапоель Хадер та Хапоель Єрусалим, повідомляє 24 канал.

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Як Діалло заробив вилучення

У матчі про хадерського Хапоеля Самба Діалло отримав червону картку на 60-й хвилині. Зрештою гра завершилась нічиєю 1:1.

Сенегальський півзахисник намагався пробити по воротах через себе. Однак він влучив ногою у голову Діа Лабадіді та зламав йому носа, за що отримав вилучення.

За інформацією ізраїльського видання Sport5, гравцю Хапоеля наклали 13 швів.

Відео удару Діалло:

Зазначимо, що у поточному сезоні Самба Діалло зіграв у десяти матчах за єрусалимський Хапоель. За цей час півзахисник встиг відзначитись двома забитими м'ячами.