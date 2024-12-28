Стало відомо, що 28-річний півзахисник "гірників" погодився на перехід у турецький клуб. Рішення залишається за донеччанами, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Сердара.

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Трансфер Зубкова у Трабзонспор

Повідомляють, що Шахтар отримав пропозицію від Трабзонспора щодо трансферу Олександра Зубкова. Відомо також, що лідер "гірників" дав згоду на перехід.

Раніше з'явилась інформація, що донеччани відпустять Зубкова, не менше, ніж за 5-6 мільйонів євро. Турецький клуб натомість запропонував Шахтарю три з половиною мільйони євро та бонуси.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість лідера донецького Шахтаря складає вісім мільйонів євро.

Довідка. Олександр Зубков є вихованцем донецького клубу. Його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2027 року.

У поточній кампанії Олександр Зубков зіграв у 19 матчах за Шахтар в офіційних турнірах. На своєму рахунку півзахисник "гірників" має сім голів та шість результативних передач.

Нагадаємо, що у Трабзонспорі грає український захисник Арсеній Батагов. У цьому сезоні турецької Суперліги "чорноморські шторми" 13 місце, набравши 19 пунктів у 16 матчах.