21 січня в межах 7-го туру Ліги Європи київське Динамо протистоятиме Галатасараю. Кияни матимуть спробу хоч трохи покращити своє становище на турнірі, пише 24 канал з посиланням на Galatasaray Gazetesi.

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Премія Галатасараю за перемогу

Гравці турецького клубу можуть отримати премію у розмірі 350 000 євро на команду за перемогу над Динамо та Аяксом.

Наразі Галатасарай посідає 6-ту позицію в турнірній таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 12 балів.

Довідка. У чемпіонаті Туреччини Галатасарай посідає першу позицію, здобувши 44 очок.

Відзначимо, що Динамо програло в усіх матчах Ліги Європи і розмістилося на останній позиції. За 6 турів команда не змогла заробити жодного очка.