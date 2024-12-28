У матчі 17-го туру УПЛ житомирське Полісся перемогло донецький Шахтар з рахунком 1:0. Ця поразка болюче вдарила по самолюбству тренера "гірників", пише 24 Канал.

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Яке покарання отримав тренер Шахтаря

Після фінального свистка Маріно Пушич проігнорував свого колегу по тренерському цеху Імада Ашура та демонстративно не потис йому руку.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на своєму засіданні розглянув поведінку головного тренера "гірників". Вчинок боснійського фахівця визнали порушенням регламенту.

КДК УАФ зобов'язав Шахтар виплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень.

Такі ж покарання отримали тренери Кривбасу та Карпат. Інцидент трапився 14 грудня під час матчу 17-го туру УПЛ. У цьому випадку Юрій Вернидуб та Владислав Лупашко не виявили бажання потиснути руку один одному. Тож їхні клуби виплатять обов'язкові грошові внески по 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, що чемпіонат України поновиться 22 лютого. Точні дати та розклад матчів 18-го туру будуть визначені згодом.

Донецький Шахтар раніше вийде з новорічної відпустки. Вже 22 січня підопічні Пушича зіграють проти французького Бреста у рамках основного етапу Ліги чемпіонів. Через тиждень "гірники" зустрінуться з дортмундською Боруссією.