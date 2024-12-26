Чемпіонат України з футболу пішов на зимову паузу. В УПЛ сезону 2024-2025 відіграно 17 турів і матчі проходили за участі глядачів попри воєнний стан в країні, повідомляє 24 Канал.

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Львів та Київ попереду

Сумарно на 134 матчах було зафіксовано 139 126 глядачів. Це в середньому 1 038 фанатів на одній грі. Звісно, під час війни клуби не могли збирати аншлаги, адже місцеві адміністрації обмежували максимально можливу кількість глядачів згідно з правилами безпеки.

Найкраща відвідуваність в УПЛ була зафіксована на домашніх матчах львівських Карпат. Новачки чемпіонату після повернення в еліту збирають в середньому по 2 433 вболівальника на гру.

Рейтинг відвідуваності домашніх матчів клубів УПЛ:

Карпати – 2 433 Динамо – 1 984 Верес – 1 864 Полісся – 1 253 Оболонь – 1 250 Шахтар – 1 059 Рух – 1 049 Олександрія – 987 Ворскла – 928 Лівий Берег – 779 Кривбас – 557 Зоря – 546 Колос – 521 Інгулець – 430 ЛНЗ – 305

Другу сходинку посідає київське Динамо (1 984 фаната за матч), а топ-трійку замикає Верес (1 864). Найгірша відвідуваність домашніх матчів зафіксована у ЛНЗ (305) та Інгульця (430).

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Петрівці наразі не можуть приймати суперників у своєму селищі через неготовність стадіону. Крім того, у рейтингу відсутній Чорноморець, адже місцева ОВА не дає дозволу фанатам на відвідування матчів у Одесі.

Втім за відвідуваністю всіх матчів в УПЛ (не тільки домашніх) лідером чемпіонату є київське Динамо. На 17-ти матчах "біло-синіх" в середньому було по 2 231 вболівальнику. У цьому списку Карпати другі (1 637), а третім йде Шахтар (1 518).

До слова, найбільш відвідуваним матчем стало протистояння між Карпатами та Динамо (1:3). На гру 3 туру чемпіонату України у Львові завітало 6 300 глядачів.