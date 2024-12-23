Тиждень тому в чемпіонаті України відбулись останні матчі у 2024 році. Київське Динамо пішло лідером УПЛ на зимову перерву, маючи перевагу над Олександрією у 5 балів, повідомляє 24 Канал.
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Динамівці найкращі
Загалом цей рік доволі вдало пройшов для динамівців на внутрішній арені. Одразу двоє футболістів "біло-синіх" опинились на вершині рейтингу найрезультативніших гравців чемпіонату України.
За кількістю голів та асистів у 2024 році не було рівних Владиславу Ванату. Нападник збірної України у другій половині минулого сезону оформив 11 результативних дій (7 голів та 4 асисти).
У поточній кампанії на його рахунку 10+2. Другим у рейтингу йде Микола Шапаренко з 19-ма вирішальними діями, а топ-трійку замикає Георгій Судаков із Шахтаря.
Рекордсмени УПЛ за системою гол+пас у 2024 році:
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КЛУБ
|2023-2024
|2024-2025
|РАЗОМ
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|11
|12
|23
|2
|Микола Шапаренко
|Динамо
|8
|11
|19
|3
|Георгій Судаков
|Динамо
|6
|11
|17
|4
|Олексій Гуцуляк
|Дніпро-1/Шахтар
|5
|11
|16
|5
|Артем Бондаренко
|Шахтар
|6
|10
|16
|6
|Олександр Назаренко
|Полісся
|2
|12
|14
|7
|Олександр Зубков
|Шахтар
|5
|8
|13
|8
|Віталій Буяльський
|Динамо
|4
|8
|12
|9
|Лассіна Траоре
|Шахтар
|7
|5
|12
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До слова, Владислав Ванат також пішов на зимову перерву лідером УПЛ у бомбардирських перегонах. Із десятьма м'ячами нападник Динамо випереджає на один гол Олексія Гуцуляка з Полісся.