Тиждень тому в чемпіонаті України відбулись останні матчі у 2024 році. Київське Динамо пішло лідером УПЛ на зимову перерву, маючи перевагу над Олександрією у 5 балів, повідомляє 24 Канал.

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Динамівці найкращі

Загалом цей рік доволі вдало пройшов для динамівців на внутрішній арені. Одразу двоє футболістів "біло-синіх" опинились на вершині рейтингу найрезультативніших гравців чемпіонату України.

За кількістю голів та асистів у 2024 році не було рівних Владиславу Ванату. Нападник збірної України у другій половині минулого сезону оформив 11 результативних дій (7 голів та 4 асисти).

У поточній кампанії на його рахунку 10+2. Другим у рейтингу йде Микола Шапаренко з 19-ма вирішальними діями, а топ-трійку замикає Георгій Судаков із Шахтаря.

Рекордсмени УПЛ за системою гол+пас у 2024 році:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КЛУБ 2023-2024 2024-2025 РАЗОМ 1 Владислав Ванат Динамо 11 12 23 2 Микола Шапаренко Динамо 8 11 19 3 Георгій Судаков Динамо 6 11 17 4 Олексій Гуцуляк Дніпро-1/Шахтар 5 11 16 5 Артем Бондаренко Шахтар 6 10 16 6 Олександр Назаренко Полісся 2 12 14 7 Олександр Зубков Шахтар 5 8 13 8 Віталій Буяльський Динамо 4 8 12 9 Лассіна Траоре Шахтар 7 5 12

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До слова, Владислав Ванат також пішов на зимову перерву лідером УПЛ у бомбардирських перегонах. Із десятьма м'ячами нападник Динамо випереджає на один гол Олексія Гуцуляка з Полісся.