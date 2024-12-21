У понеділок, 16 грудня, відбувся останній матч УПЛ у 2024 році, де Динамо мінімально перемогло Верес. Після матчу Владислав Ванат видав жарт про Артема Мілевського у відео Андрія Іолкіна, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Мілевського.

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Мілевський визлився на Ваната

У новому випуску на ютуб-каналі "ВДинамо" нападник київського клубу розповів анекдот про Артема. Він сказав, що відстань від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського до найближчого караоке-бару рівняється "Мілі‎", натякнувши на минуле життя Мілевського.

Випуск "ВДинамо" з жартом Ваната: дивіться відео

Артем Мілевський не оцінив жарт Владислава Ванат. Ексгравець Динамо розкритикував теперішнього нападника, додавши скріни з Вікіпедії, де показано, скільки Артем забив голів різним клубам.

Ванат ранувато жартує. Клоун, б*я. Сюди дивися. Очки хоч наберіть, позорище,

– написав Артем Мілевський.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Владислав Ванат зіграв 28 матчів за Динамо, у яких забив 13 голів і віддав 4 результативні передачі.