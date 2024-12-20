31-річний англійський центрбек завітав до Тоні Хаджела, анонсувавши до цього свій візит. Юнак був у захваті, побачивши свого кумира, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

Читайте також "УЄФА Мафія": фанати майже зірвали матч Ліги конференцій – кадри потужного перфомансу

Гідний вчинок Магуайра

Юний вболівальник до кінця не міг повірити, що зможе побачити Гаррі Магуайра наживо. Вони зробили спільне фото, а також центрбек Манчестер Юнайтед подарував Тоні футбольний м'яч з автографом та інший мерч "червоних дияволів".

Прийомна мати Тоні прокоментувала візит захисника "манкуніанців". Вона розповіла, що вони не були впевнені, що Магуйар приїде через напружений графік матчів.

Також Тоні дуже переживав, що операція затримається, і Гаррі не буде його чекати. Але Магуайр дуже добра людина. Він подарував Тоні незабутні враження,

– сказала мати Тоні Хаджела.

Магуйар відвідав Тоні Хаджела / Фото The Sun

Магуайр подарував Тоні атрибути Манчестер Юнайтед / Фото The Sun

У поточному сезоні Гаррі Магуйар зіграв у 13 матчах за Манчестер Юнайтед в офіційних турнірах. Захисник "червоних дияволів" відзначився одним забитим м'ячем.