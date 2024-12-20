Гра запам'яталась видовишним перфомансом від вболівальників гостей. Фани ледь не зірвали єврокубковий поєдинок, повідомляє 24 канал.

Читайте також Гравець польського Радом'яка жорстоко побив одноклубника: деталі інциденту

Шалена підтримка фанів Юргордена

Вболівальники шведського Юргордена в матчі проти Легії розгорнули величезний банер з різдвяно-новорічним привітанням від Діда Мороза. У мішку було видно великі літери, які можна скласти у вислів "УЄФА Мафія".

Божевільний перформанс фанатів шведського клубу супроводжувався використанням піротехніки. Через густоту диму на полі майже нічого не було видно, через що головний рефері вирішив призупинити матч.

Перфоманс вболівальників на матчі Юргорден – Легія

Після паузи матч було дограно, а до основного часу першого тайму арбітр був вимушений додати аж 19 хвилин. У підсумку Юргорден та Легія вийшли у наступний раунд Ліги конференцій.