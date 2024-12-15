На одному з тренувань відбувся конфлікт між гравцями команди. Словесна перепалка переросла у справжню бійку з тяжкими наслідками, повідомляє 24 канал з посиланням на Echo Dnia.

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Конфлікт між Вагнером і Вольским

Конфлікт у Радом'яку виник між гравцями Вагнером Діасом та Рафалом Вольським. Між футболістами польського клубу зав'язалась бійка.

Діас напав на свого одноклубника, коли той стояв до нього спиною. Удар був настільки сильним, що Вольський знепритомнів.

Головний тренер Радом'яка Бруно Балтазар одразу відреагував та усунув Вагнера від участі у грі. Клуб планує звернутись із запитом до FIFA, щоб розірвати контракт з кабовердійським форвардом.

У клубі зневажають вчинок гравця та його ганебний вчинок щодо свого партнера по команді Рафала Вольського.

Зазначимо, що попри інцидент з гравцями Радом'як здолав Шльонськ. Матч завершився перемогою радомського колективу з рахунком 2:1.