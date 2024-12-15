Головний тренер "містян" розповів, чи готовий покинути команду. 53-річний спеціаліст розуміє, що довіра керівництва до нього може закінчитись, повідомляє 24 канал із посиланням на City Xtra.

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Гвардіола прийняв рішення

Пеп Гвардіола розповів, що покине команду, коли буде відчувати, що його гравці не будуть бігати та не підуть за ним вперед. Однак іспанець сказав, що наразі подумки він у Сіті найбільше всього.

За словами наставника Сіті, найбільше про що він би пошкодував, якби залишив клуб зараз. Гвардіола зазначив, що у разі відходу він би спав ще гірше, ніж зараз.

Пеп розуміє, що власник клубу не задоволений та може його звільнити. Гвардіола підкреслив, що за власним бажанням він не покине клуб зараз, адже це неможливо.

Іспанський фахівець заявив, що найбільше досягнення в історії клубу вже зроблено. Він зазначив, що команда могла бути близька до Ліверпуля, але в нього немає гравців.

Сам я не піду, поки не виграю ще одну АПЛ або ЛЧ. Ні, ні, ні, це вирішено. Те, як ми грали, цифри та все таке – залишиться назавжди. Але зараз, у такій ситуації, я не можу залишити Ман Сіті,

– сказав Гвардіола.

Однак Пеп сказав, якщо становище Манчестер Сіті не покращиться у найближче рішення може змінитись. 53-річний іспанський спеціаліст все-таки покине "містян".

Хлопці, мабуть, хтось інший повинен прийти, щоб виправити це. Так не може тривати вічність. Треба бути чесним, але навіть тоді я б не відчував бажання піти, – додав Гвардіола.

Довідка. Пеп Гвардіола розпочав роботу у Манчестер Сіті з сезону-2016/2017. За цей час "містяни" на чолі з іспанським тренером здобули 6 титулів чемпіона АПЛ, 4 кубки Ліги, 2 Кубки Англії, 2 Суперкубки країни, 1 Суперкубок УЄФа та 1 титул Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що в останніх 10 матчах "містяни" здобули лише 1 перемогу. Сьогодні, 15 грудня, відбудеться манчестерське дербі на "Етіхаді" домашньому стадіоні Сіті – о 18:30 за київським часом.

Нещодавно Гвардіола також розповідав, чи готовий тренувати інший клуб після відходу з Манчестер Сіті.