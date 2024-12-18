Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про призначення Романа Григорчука новим головним тренером команди. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба клубу, пише 24 Канал.

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Новий виклик Григорчука

На цій посаді Роман Йосипович замінив іспанського фахівця Андреса Карраско, який залишив команду 12 грудня. Про деталі контракту наразі не повідомляється.

Роман Григорчук – новий тренер ЛНЗ / фото ФК ЛНЗ

Нагадаємо, що Роман Григорчук влітку залишив одеський Чорноморець. 59-річний фахівець у новому сезоні очолив азербайджанський Нефтчі. Однак команда провалила старт чемпіонату, після чого українського тренера відправили у відставку.

Під час тренерської кар'єри Григорчук працював з Дінабургом, Вентспілсом, запорізьким Металургом, Чорноморцем, Габалою, Астаною та білоруським Шахтьором Солігорськ.

У послужному списку Григорчука три чемпіонські титули Латвії, а також "золото" чемпіонатів Казахстану та Білорусі.

Довідка. На зимову перерву черкаський ЛНЗ пішов на 10-й позиції турнірної таблиці УПЛ. У 17 турах команда набрала 19 балів.

Новий тренер ЛНЗ проведе перше тренування 15 січня в іспанському Естепоні. Саме там команда Григорчука проведе тренувальний збір.