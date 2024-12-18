Міжнародна федерація футболу (ФІФА) наклала вето на трансферну діяльність одеського Чорноморця. Клуб не матиме можливість посилити свій склад перед поновленням чемпіонату, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

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Нові проблеми Чорноморця

За інформацією джерела, трансферний бан триватиме три трансферні вікна. Все через заборгованість клубу перед своїми колишніми футболістами.

Наразі рішення було ухвалено через борг перед словенським захисником Лукою Гучеком, який вже захищає кольори полтавської Ворскли. Він грав за "моряків" з січня 2023 по липень 2024 року.

Крім того, у січні Палата УАФ розгляне скарги ще від трьох футболістів: Зігі Бадібанги, який влітку залишив одеситів, а нині грає за ізраїльський клуб Бней Єгуда, Ореста Кузика (Карпати) та Самсона Ієде (Ворскла).

Сумарний борг Чорноморця перед колишніми гравцями становить 100 тисяч доларів. Клуб матиме можливість скасувати бан, якщо ліквідує заборгованість до початку другої частини чемпіонату.

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