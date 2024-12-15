Цими вихідними в чемпіонаті України проходять матчі 17 туру УПЛ. Центральна зустріч відбулась в Житомирі, де місцеве Полісся приймало Шахтар, повідомляє 24 Канал.

До теми Важлива перемога для Полісся: житомиряни вдруге в сезоні здолали Шахтар

Дисконект тренерів

"Вовки" змогли створити сенсацію, вирвавши у донеччан перемогу в компенсований час. Точним ударом відзначився Богдан Михайліченко. Після матчу стався неприємний епізод між тренерами команд.

Імад Ашур пішов до Маріно Пушича потиснути руку, проте наставник Шахтаря проігнорував цей жест та пішов геть від свого візаві. Після матчу Ашур висловив свою думку щодо цього епізоду.

Емоції, мабуть. Або, можливо, претензії якісь до арбітрів. Я, чесно кажучи, не зрозумів, в якому напрямку прямує тренер суперників. Коли ми раніше перетинались, було позитивне спілкування. Емоції та і все,

– зазначив тренер Полісся.



Маріно Пушич ігнорує рукостискання з Імадом Ашуром / скріншот з трансляції

Зрештою і сам Пушич розповів, чому не потис руку Ашуру. Боснієць запевнив, що не мав наміру ображати тренера Полісся та не помітив його на полі.

Я справді його не побачив. Він святкував зі своєю командою. Це нормальне явище. Це правильно, мабуть. Вони виграли цю гру і заслужили святкувати, тому я потиснув руку арбітру і просто не помітив свого візаві,

– пояснив Пушич.

Читайте також Верес вже зупиняв Шахтар цього сезону: чи зможуть рівненці завдати Динамо першої поразки в УПЛ

Варто зазначити, що Полісся є незручним суперником для "гірників". Шахтар програв три з чотирьох останніх матчів проти "вовків", при цьому ще і не забив жодного голу.

Донеччани йдуть на зимову перерву на третьому місці в УПЛ. Наразі "гірники" відстають від Динамо на сім балів. У свою чергу Полісся перервало восьмиматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті та завершило 2024 рік на п'ятій сходинці.