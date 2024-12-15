Полісся – Шахтар 1:0

Голи: Михайліченко, 90+1

Полісся останнім часом демонструє бліду гру та не може виграти чималу кількість матів. Для Шахтаря, це шанс здобути важливі очки та наблизитись до Олександрії, повідомляє 24 канал.

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Полісся дотискає Шахтар

З перших хвилин матчу житомиряни організували атаку на ворота донеччан. Однак, Дмитро Різник зіграв на виході та вибив м'яч, випередивши Крушинського.

Команди грали в атакувальний футбол та намагались зловити одне одного на помилці. Під кінець першого тайму гравці Полісся створили три небезпечних моменти біля штрафної площі "гірників".

Відзначатись могли Олексій Гуцуляк, Матей Матіч та Богдан Кушніренко, але не використали свої шанси житомиряни. Перший тайм завершився 0:0.

У другому таймі гра команд не змінилась. Що Шахтар, що Полісся проводили свої атаки та намагались зловити одне одного на контратаках, створюючи небезпечні моменти.

Згодом обидві команди підсіли через фізичну втому, яка далась взнаки. Гравці почали багато порушувати правила та отримувати жовті картки.

Під кінець гри житомиряни змогли вийти вперед. Забитим м'ячем відзначився лівий захисник Полісся Богдан Михайліченко. Гра завершилась перемогою 1:0 на користь "вовків".