Екснападник "левів" Максим Фещук поспілкувався з президентом колишньої команди. Головною темою розмови були єврокубки, пише 24 канал із посиланням на УПЛ ТБ.

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Карпати в єврокубках

Максим Фещук розповів, що випадково зустрівся з Володимиром Матківським. Екснападник львів'ян запитав у президента Карпат про амбіції клубу та можливі виступи у єврокубках.

Матківський відповів, що "левам" ще зарано думати про гру на європейській арені.

А що нам там зараз робити? Ще ранувато. Така була мені відповідь. Це було випадково. Але це гра слів, я думаю. Кожен хоче бути в єврокубках. Але відповідь була така,

– сказав Фещук.

Нагадаємо, що в останньому матчі Карпати поступились Кривбасу з рахунком 2:0. "Леви" перед зимовою паузою розташувались на шостому місці турнірної таблиці УПЛ.