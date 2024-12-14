Кривбас – Карпати 2:0

Гол: Іліч, 27 (П), Твердохліб, 69

Перед зимовою перервою Карпати впритул наблизилися до єврокубкової зони у турнірній таблиці. Тож поразка у матчі з Кривбасом не влаштовувала тренерський штаб "левів", пише 24 Канал.

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Твердохліб стукається у двері збірної

Через повітряну тривогу у Дніпропетровській області старт поєдинку у Кривому Розі довелося відкласти на пів години.

З перших хвилин господарі поля намагалися домінувати. На ударних позиціях опинялися активні Соса, Микитишин та Дібанго. "Леви" огризнулися на 24-й хвилині. Бразилець Бруніньйо віддав пас на Очеретька, але захисники заблокували удар хавбека.

А вже кілька хвилин Кемкін сфолив на Сосі. Одинадцятиметровий чітко виконав Іліч, який розвів голкіпера та м'яч по різних кутах воріт.

У другому таймі Твердохліб подвоїв перевагу Кривбасу. Хавбек вдало відгукнувся на пас Іліча. До речі, це вже 7-й гол Єгора у 5-ти матчах.

Тренер Карпат Владислав Лупашко замінами спробував пожвавити гру в атаці своєї команди. Однак до фінального свистка рахунок на табло не змінився.

Команда Вернидуба здобула реванш за поразку від Карпат з рахунком 0:3 у першому колі.