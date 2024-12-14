Полтавська Ворскла повідомила про припинення співпраці з групою футболістів. Головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов визначив гравців, на яких більше не розраховує, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Кадрова революція у Ворсклі

Керівництво Ворскли підтримало пропозицію тренера. Тож взимку полтавців залишать Демір Шкрієль, Микола Ковталюк, Артем Кулаковський, Олександр Чорноморець, Віктор Корнієнко, Станіслав Прус та Дмитро Черниш.

Зазначимо, що захисник Шахтаря Корнієнко грав за Ворсклу на правах оренди, яка повинна була завершитися наприкінці сезону. Однак клуб вирішив достроково припинити співпрацю з ексгравцем збірної України.

Нагадаємо, що в останніх трьох турах Ворскла зазнала трьох поразок. Команда Юрія Максимова поступилася Інгульцю (0:3), Шахтарю (1:3) та Лівому Берегу (0:1). На цей час команда посідає 11 сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 16 очок.