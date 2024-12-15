В понеділок, 16 грудня. у Києві відбудеться останній матч УПЛ у 2024 році. Лідер чемпіонату України Динамо прийматиме рівненський Верес, повідомляє 24 Канал. Початок – о 13:00 за київським часом.

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Ідеальна хода Динамо в УПЛ

Підопічні Олександра Шовковського не сильно вражають останнім часом. Особливо це помітно в Лізі Європи, де Динамо програло всі шість матчів та достроково вилетіло з турніру.

А ось в УПЛ з точки зору результату справи Динамо куди кращі. "Біло-сині" досі не програли жодного матчу та відірвались від Шахтаря вже на сім очок. Олександрія ж розташувалась у двох балах позаду, але і зіграла на матч більше.

Бій проти Вереса – відмінний шанс для Динамо ще більше зміцнити свої шанси на чемпіонство. Самі ж "червоно-чорні" провалили старт сезону (одна перемога у восьми матчах), але в жовтні та листопаді не зазнали жодної поразки.

В цій серії була і нічийна гра проти Шахтаря. Загалом же підопічні Шандрука піднялись на 9 місце і ще можуть обійти Зорю в разі перемоги над Динамо. Втім минула гра стала провалом для Вереса, який із тріском влетів на виїзді Карпатам (0:5).

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Доволі очікувано, що Динамо буде явним фаворитом матчу проти "червоно-чорних". Перемога киян оцінюється у 1,33, тоді як Вереса – аж у 9,70. На нічию виставлений коефіцієнт 5,50.

Якщо ж ви вірите в непрограш рівненців, то ймовірність цього – 3,45. При цьому експерти вірять у результативний матч. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,72. тоді як на ТМ2,5 – 2,19.

Втім основний розрахунок йде на голепад саме від гравців Динамо, адже бодай один гол Вереса оцінюється аж у 1,95. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти: