Новачок київського Динамо Олександр Піхальонок вдруге став батьком. 10 грудня в його родині народився син, пише 24 Канал.

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Поповнення у родині Піхальонка

Дружина футболіста Ольга у своєму інстаграмі опублікувала фото з пологового будинку. На світлині можна побачити новонароджену дитину. Ім'я малюка пара ще не повідомила.

10.12.2024. Ми стали батьками прекрасного хлопчика. Тепер нас вже четверо. +1 маленький Піхальонок зʼявився на світ. Наше маленьке чудо. Безмежно любимо тебе!,

– підписала свій пост Ольга.

Новонароджений син Олександра Піхальонка / фото з інстаграму дружини футболіста

У коментарях щасливих батьків привітали ексгравець Дніпра-1 Олександр Сваток, дружина Валерія Бондаря Даша Савіна, донька легендарного форварда Динамо Максима Шацьких – Христина, телеведуча та дружина Олександра Зінченко Влада Седан.

Зазначимо, що пара вже виховує трирічного сина Максима. Влітку цього року він розпочав заняття футболом в академії київського Динамо.