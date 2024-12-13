Скандальна кохана панамського форварда Динамо полюбляє тішити своїх шанувальників пікантними фото. За нею слідкують близько 15 тисяч підписників, повідомляє 24 канал із посилання на інстаграм дівчини.

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Гаряча Крістіна Крижановська

Крістіна Крижановська шокувала соціальні мережі відвертим контентом. На першій світлині дівчина постала перед камерою майже у весь зріст у доволі відвертому вбранні.

На другій фотографії кохана Едуардо Герреро перебуває у ванній, оголивши тіло повністю. Знімок зроблений зі спини, тому шанувальники можуть побачити татуювання Крістіни, що йде від самої шиї до сідниць дівчини.

Крижановська у відвертому вбранні / Фото з інстгараму дівчини

Крістіна Крижановська у ванній / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Крістіна Крижановська раніше зустрічалась з Данилом Алефіренком, який грає у Колосі. Тоді він був одноклубником Едуардо Герреро у луганській Зорі.