Немало фанов были убеждены, что лучшим кандидатом для главной команды является хорват Игор Йовичевич, который в Украине возглавлял Карпаты, Днепр-1 и Шахтер. По информации инсайдера Игоря Цыганика, Украинская ассоциация футбола действительно рассматривала вариант приглашения Йовичевича.

Смотрите также Полный нонсенс, – Левченко о том, что сборную Украины не может тренировать иностранец

Почему Йовичевич не будет главным тренером сборной Украины?

Журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что о Йовичевиче в УАФ думали даже до Андреа Мальдеры. В его пользу говорит многолетний опыт работы во главе тренерского штаба, понимание украинского менталитета, владение украинским языком и хорошие мотивационные навыки.

Однако на пути сотрудничества хорвата и украинской сборной стали финансы. В УАФ поняли, что не могут удовлетворить запросы Йовичевича по зарплате.

Еще раньше Игорь Цыганык сообщал, что новый тренер не будет получать столь же большие выплаты, как его предшественник Сергей Ребров. 1,5 миллиона евро в год для тренерского штаба в нынешней ситуации для УАФ выглядит неподъемной суммой. Поэтому максимум бюджета на наставника и его помощников, по слухам, составляет 1 миллион в единой европейской валюте.

Очевидно, для Йовичевича с его еврокубковым опытом этого показалось мало. Тем более, хорват не так давно работал в Саудовской Аравии, где умеют предложить коучам очень щедрые зарплатные условия.

Что известно об Игоре Йовичевиче?

Как отмечает Википедия, уроженцу Загреба сейчас 52 года, в юности он стал воспитанником академии мадридского Реала.

Несмотря на хорошие нападающие качества, Йовичевич смог проявить себя лишь на уровне дубля "бланкос", а во взрослую команду так и не попал.

Карьера игрока выдалась у хорвата очень пестрой: выступал как на родине за ФК Загреб, так и в достаточно экозитичных чемпионатах – Японии, Бразилии, Китая. В 2003 году стал футболистом львовский Карпат, но период пребывания в Украине был непродолжительным.

В 2015 году начал тренерскую карьеру именно в Карпатах, получил лицензию категории PRO, которая позволяла возглавлять клубы элитных дивизионов и национальные сборные.

После Львова работал в Словении и Хорватии, а затем принял приглашение от Днепра-1, с которым спрогрессировал до уровня еврокубков. После начала полномасштабного вторжения России и старта нового сезона УПЛ согласился заменить Роберто де Дзерби в Шахтере.

Во главе "горняков" отметился хорошей селекционной работой, смог собрать команду из украинцев, когда бразильские легионеры разорвали контракты из-за войны. Неожиданно для многих экспертов выиграл с дончанами чемпионат и неплохо выступил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

После Шахтера добыл с Лудогорцем три трофея – чемпионство, Кубок и Суперкубок Болгарии.

В Украине Йовичевич больше всего известен тем, что единственным из всех иностранных тренеров УПЛ выучил украинский язык, которой давал все послематчевые комментарии и интервью.