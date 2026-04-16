Новый тренер сборной Украины не будет получать зарплату на уровне Сергея Реброва. В УАФ планируют существенно уменьшить расходы на наставника национальной команды, сообщил журналист Игорь Цыганык на своем ютуб-канале.

Новый тренер будет дешевле Реброва?

УАФ планирует назначить нового главного тренера сборной Украины на менее выгодных финансовых условиях, чем имеет действующий наставник Сергей Ребров.

Речь идет о том, что будущий коуч не будет иметь "рекордной" зарплаты, которую сейчас получает Ребров. Такой подход объясняется желанием оптимизировать расходы и ограниченным бюджетом ассоциации.

Среди кандидатов на должность называют, в частности, Мирона Маркевича, который уже работал со сборной и имеет большой опыт в клубном футболе.

Сколько получает Ребров и почему меняют подход?

По имеющейся информации, Сергей Ребров зарабатывает около 1,25 миллиона евро в год, а с учетом дополнительных доходов – до 1,5 миллиона.

Часть этой суммы покрывают спонсоры, что позволило сделать его контракт одним из самых высоких среди тренеров сборных в Европе.

Однако в нынешних условиях УАФ не готова повторять такие расходы. Именно поэтому новый наставник, даже если это будет опытный специалист, будет работать по более скромным финансовым условиям.