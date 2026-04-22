Как пишет "Трибуна", за время работы наставника в национальной сборной дебютировали 20 футболистов. Еще трое игроков получали вызовы, но не выходили на поле.

Смотрите также Ничья с грандом, фантастический камбэк и еще 3 матча Сергея Реброва, за которые не стыдно

Кто дебютировал в сборной Украины под руководством Реброва?

Ребров очень равномерно подошел к интеграции новых исполнителей в состав главной команды: в 2023 и 2026 годах, когда он тренировал лишь в течение нескольких сборов, список дебютантов пополнили по два игрока. А в 2024-м и 2025-м, когда специалист работал весь год, по 8 футболистов.

В общем первые игровые минуты при Реброве получили 20 украинцев:

Владислав Ванат – 17 матчей, 2 гола

Егор Назарина – 6 матчей

Владимир Бражко – 9 матчей

Алексей Гуцуляк – 16 матчей, 6 голов

Максим Таловеров – 8 матчей

Владислав Кабаев – 3 матча

Иван Калюжный – 14 матчей, 1 гол

Александр Назаренко – 3 матча

Дмитрий Крыськив – 3 матча

Алексей Сыч – 2 матча

Егор Ярмолюк – 9 матчей

Николай Михайленко – 2 матча

Александр Мартынюк – 1 матч

Артем Бондаренко – 4 матча

Назар Волошин – 6 матчей

Олег Очеретько – 6 матчей, 1 гол

Владислав Великан – 1 матч

Тарас Михавко – 1 матч

Матвей Пономаренко – 2 матча, 1 гол

Эдуард Сарапий – 1 матч

Евгений Волынец, Богдан Крушинский и Игорь Краснопир не сыграли, хотя были в расположении сборной, как отмечает УАФ.

Кто лучше омолаживал сборную: Шевченко или Ребров?

Андрей Шевченко за время работы главным тренером сборной Украины имел репутацию коуча, который провел одну из самых больших смен поколений в команде. Под его руководством свои дебюты в футболке с трезубцем отметили 34 футболиста.

Учитывая, что Шевченко работал 5 лет, с 2016-го до 2021-го, а Ребров на два года меньше, нынешний президент УАФ все же немного опережает своего бывшего партнера по Динамо. В среднем Шевченко имел 6,8 дебютантов за год работы, у Реброва этот показатель 6,6.

Интересно, что не отставал от коллег и Александр Петраков: хотя он провел на посту главного тренера лишь 1,5 года, успел дать шанс проявить себя 10 футболистам. А это те самые 6,6 новых игрока за год.