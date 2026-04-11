Обидва українці провели у складах своїх команд на полі усі 90 хвилин. Але настрій після фінального свистка у них був різний, повідомляє 24 Канал.
Як зіграли Реал та Жирона з українцями у складі?
Після безгольового першого тайму мадридці вийшли вперед зусиллями пари Браїм Діас – Феде Вальверде. Перший віддав, а другий добре вдарив з-за меж штрафного майданчика.
Але щастя Луніна та компанії тривало недовго. Вже за 11 хвилин Жирона відновила паритет, у воротах українського голкіпера розписав Томас Лемар.
Вже у кінцівці зустрічі Реал апелював щодо пенальті після падіння у штрафному майданчику Кіліана Мбаппе, але арбітр заклики поставити одинадцятиметровий проігнорував. Тому нічия 1:1 збереглася до фінального свистка.
Як оцінили дії українців у матчі Реал – Жирона?
- Статистичний портал WhoScored поставив кращу оцінку Віктору Циганкову. У вінгера Жирони 6,89 бала, в той час як у Андрія Луніна – 6,22, що є найгіршим показником у складі мадридського клубу.
- У Луніна нарахували лише один успішний сейв, в той час як його візаві Гаццаніга здійснив 7 і став найкращим гравцем матчу.
- Востаннє Лунін і Циганков разом з'являлися на полі у лютому 2024 року, коли Реал впевнено обіграв Жирону з рахунком 4:0. Тоді за клуб з Каталонії ще виступав інший українець – Артем Довбик.