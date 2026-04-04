"Вершкові" втратили важливі очки у боротьбі за чемпіонство, програвши супернику, який значно поступається у класі. Особлива увага після матчу прикута до дій українця у воротах, який вивів Реал на поле з капітанською пов'язкою, передає 24 Канал.
Як розгорнулася гра?
Реал володів перевагою протягом гри, однак реалізувати свої моменти команді не вдалося. Натомість Мальорка скористалася шансами та покарала мадридців за помилки в обороні.
Господарі завдали двох ударів у площину воріт Луніна і обидва завершилися забитими голами.
Наприкінці першого тайму відзначився Морланес. Вболівальники мадридців розкритикували українського голкіпера, який у момент удару стрибнув в інший бік.
Ближче до фінального свистка Мілітао зрівняв рахунок. Однак крапку у матчі все ж поставила Мальорка. Мурікі отримав м'яч у штрафному майданчику і сильно пробив під поперечину – Лунін знову не врятував.
Українець під шквалом критики
Андрій Лунін вперше вивів Реал на матч Ла Ліги з капітанською пов'язкою.
Після фінального свистка іспанські медіа та вболівальники розкритикували гру українського голкіпера. Йому закидають невпевненість на виходах і слабку реакцію в ключових моментах.
Flashscore оцінив дії Луніна найнижчим балом у складі Реала – українець отримав оцінку 5.7.
Як Лунін грає за Реал?
- Українець у 2018 році перейшов у склад "бланкос", але так і не зміг вибороти місце в основі. Лунін є дублером Тібо Куртуа та грає лише у Кубку або в разі травми бельгійця.
- У поточному сезоні Андрій провів лише п'ять матчів, повідомляє сайт Transfermarkt. Зрештою саме напередодні міжнародних матчів Куртуа зазнав травми та опинився у лазареті до початку травня.
- У найближчих іграх мадридців Андрій також буде основним, в тому числі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Баварії.