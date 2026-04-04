"Сливочные" потеряли важные очки в борьбе за чемпионство, проиграв сопернику, который значительно уступает в классе. Особое внимание после матча приковано к действиям украинца в воротах, который вывел Реал на поле с капитанской повязкой, передает 24 Канал.
Как развернулась игра?
Реал владел преимуществом в течение игры, однако реализовать свои моменты команде не удалось. Зато Мальорка воспользовалась шансами и наказала мадридцев за ошибки в обороне.
Хозяева нанесли два удара в створ ворот Лунина и оба завершились забитыми голами.
В конце первого тайма отличился Морланес. Болельщики мадридцев раскритиковали украинского голкипера, который в момент удара прыгнул в другую сторону.
Ближе к финальному свистку Милитао сравнял счет. Однако точку в матче все же поставила Мальорка. Мурики получил мяч в штрафной площади и сильно пробил под перекладину – Лунин снова не спас.
Украинец под шквалом критики
Андрей Лунин впервые вывел Реал на матч Ла Лиги с капитанской повязкой.
После финального свистка испанские медиа и болельщики раскритиковали игру украинского голкипера. Ему вменяют неуверенность на выходах и слабую реакцию в ключевых моментах.
Flashscore оценил действия Лунина самым низким баллом в составе Реала – украинец получил оценку 5.7.
Как Лунин играет за Реал?
- Украинец в 2018 году перешел в состав "бланкос", но так и не смог завоевать место в основе. Лунин является дублером Тибо Куртуа и играет только в Кубке или в случае травмы бельгийца.
- В текущем сезоне Андрей провел лишь пять матчей, сообщает сайт Transfermarkt. В конце концов именно накануне международных матчей Куртуа получил травму и оказался в лазарете до начала мая.
- В ближайших играх мадридцев Андрей также будет основным, в том числе в четвертьфинале Лиги чемпионов против Баварии.